Reprodução Super Sete

As dezenas do concurso 731 da Super sete foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 5.200.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

COLUNA 1 - 6;

COLUNA 2 - 1;

COLUNA 3 - 1;

COLUNA 4 - 0;

COLUNA 5 - 1;

COLUNA 6 - 6;

COLUNA 7 - 7.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 59.679,27

5 acertos

101 apostas ganhadoras, R$ 844,11

4 acertos

1.472 apostas ganhadoras, R$ 57,91

3 acertos

13.189 apostas ganhadoras, R$ 5,00





Quina



O concurso 6797 da Quina sorteou o prêmio estimado de R$ 631.618,60. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

18 - 17 - 20 - 45 - 05.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

183 apostas ganhadoras, R$ 2.113,14

3 acertos

4.604 apostas ganhadoras, R$ 55,99

2 acertos

79.564 apostas ganhadoras, R$ 3,24

Dupla Sena

O concurso 2845 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.795.257,63 e o 2º sorteio avaliado em R$ 79.270,54. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 22 - 24 - 43 - 32 - 27 - 23.

2º sorteio: 39 - 32 - 03 - 30 - 05 - 42.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 9.008,02

4 acertos

654 apostas ganhadoras R$ 125,93

3 acertos

12.353 apostas ganhadoras R$ 3,33

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 16.214,43

4 acertos

472 apostas ganhadoras R$ 174,48

3 acertos

11.198 apostas ganhadoras R$ 3,67

Lotomania

O concurso 2808 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de R$ 1.285.600,39. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

52 - 65 - 84 - 57 - 26 - 31 - 80 - 11 - 15 - 74 - 03 - 12 - 83 - 39 - 32 - 97 - 25 - 27 - 72 - 58.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 66.130,88

18 acertos

46 apostas ganhadoras, R$ 2.695,55

17 acertos

395 apostas ganhadoras, R$ 313,91

16 acertos

2466 apostas ganhadoras, R$ 50,28

15 acertos

11125 apostas ganhadoras, R$ 11,14

0 acertos

Não houve acertador

Lotofácil

O concurso 3466 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

12 - 10 - 21 - 01 - 18 - 07 - 05 - 19 - 17 - 09 - 24 - 25 - 23 - 06 - 15.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

240 apostas ganhadoras, R$ 1.839,76

13 acertos

9167 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

112211 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

571647 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar

Para jogar no Super Sete, o apostador deve escolher um número em cada uma das sete colunas do volante, que vão de 0 a 9.

É possível fazer apostas simples ou múltiplas, marcando até 21 números no total, desde que respeitado o limite de números por coluna.

A modalidade permite também as opções “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, e “Teimosinha”, que repete a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h.

Bolão

Quem prefere apostar em grupo pode participar do Bolão CAIXA do Super Sete. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a participação diretamente na lotérica.

O valor mínimo do bolão é de R$ 10,00, e cada cota deve custar pelo menos R$ 5,00. A quantidade de cotas varia conforme o número de dezenas apostadas, podendo chegar a até 100 cotas em apostas compostas por 12 a 21 números.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com eventual cobrança de uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.