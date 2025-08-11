As dezenas do concurso 731 da Super sete foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 5.200.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
COLUNA 1 - 6;
COLUNA 2 - 1;
COLUNA 3 - 1;
COLUNA 4 - 0;
COLUNA 5 - 1;
COLUNA 6 - 6;
COLUNA 7 - 7.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 59.679,27
5 acertos
101 apostas ganhadoras, R$ 844,11
4 acertos
1.472 apostas ganhadoras, R$ 57,91
3 acertos
13.189 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Quina
O concurso 6797 da Quina sorteou o prêmio estimado de R$ 631.618,60. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
18 - 17 - 20 - 45 - 05.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
183 apostas ganhadoras, R$ 2.113,14
3 acertos
4.604 apostas ganhadoras, R$ 55,99
2 acertos
79.564 apostas ganhadoras, R$ 3,24
Dupla Sena
O concurso 2845 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.795.257,63 e o 2º sorteio avaliado em R$ 79.270,54. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 22 - 24 - 43 - 32 - 27 - 23.
2º sorteio: 39 - 32 - 03 - 30 - 05 - 42.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 9.008,02
4 acertos
654 apostas ganhadoras R$ 125,93
3 acertos
12.353 apostas ganhadoras R$ 3,33
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 16.214,43
4 acertos
472 apostas ganhadoras R$ 174,48
3 acertos
11.198 apostas ganhadoras R$ 3,67
Lotomania
O concurso 2808 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de R$ 1.285.600,39. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
52 - 65 - 84 - 57 - 26 - 31 - 80 - 11 - 15 - 74 - 03 - 12 - 83 - 39 - 32 - 97 - 25 - 27 - 72 - 58.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 66.130,88
18 acertos
46 apostas ganhadoras, R$ 2.695,55
17 acertos
395 apostas ganhadoras, R$ 313,91
16 acertos
2466 apostas ganhadoras, R$ 50,28
15 acertos
11125 apostas ganhadoras, R$ 11,14
0 acertos
Não houve acertador
Lotofácil
O concurso 3466 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
12 - 10 - 21 - 01 - 18 - 07 - 05 - 19 - 17 - 09 - 24 - 25 - 23 - 06 - 15.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
240 apostas ganhadoras, R$ 1.839,76
13 acertos
9167 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
112211 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
571647 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
Para jogar no Super Sete, o apostador deve escolher um número em cada uma das sete colunas do volante, que vão de 0 a 9.
É possível fazer apostas simples ou múltiplas, marcando até 21 números no total, desde que respeitado o limite de números por coluna.
A modalidade permite também as opções “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, e “Teimosinha”, que repete a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h.
Bolão
Quem prefere apostar em grupo pode participar do Bolão CAIXA do Super Sete. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a participação diretamente na lotérica.
O valor mínimo do bolão é de R$ 10,00, e cada cota deve custar pelo menos R$ 5,00. A quantidade de cotas varia conforme o número de dezenas apostadas, podendo chegar a até 100 cotas em apostas compostas por 12 a 21 números.
Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com eventual cobrança de uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.