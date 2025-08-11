Donald Trump/X Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (11) um decreto que prorroga por mais 90 dias a pausa nas altas tarifas impostas pelos Estados Unidos às importações chinesas, informou uma autoridade da Casa Branca à rede CNBC.

Uma trégua tarifária entre Pequim e Washington estava programada para expirar na terça (12), mas o governo Trump já havia dado a entender que o prazo poderia ser prorrogado.

O atraso foi o resultado esperado da última rodada deacordos entre os negociadores comerciais dos Estados Unidos e os chineses, que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, no final do mês passado.





Se o prazo não fosse estendido, as tarifas dos Estados Unidos sobre a China teriam recuado para onde estavam em abril, quando a guerra tarifária entre as maiores nações comerciais do mundo estava no auge.



Os dois lados concordaram em pausar a maioria das tarifas sobre os produtos um do outro em maio, depois que os negociadores se reuniram pela primeira vez em Genebra, na Suíça.



A ordem para a prorrogação foi assinada poucas horas antes da meia-noite, ou seja, no tempo limite para a trégua com os chineses expirar.