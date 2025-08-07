Casa Branca Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou na madrugada desta quinta-feira (7) o início das tarifas aplicadas aos produtos de países parceiros.

"Tarifas recíprocas entram em vigor à meia-noite de hoje! Bilhões de dólares, em grande parte provenientes de países que se aproveitam dos Estados Unidos há muitos anos, rindo o tempo todo, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode impedir a grandeza americana seria um tribunal de esquerda radical que queira ver nosso país fracassar!", escreveu o mandatário na Truth Social, rede social da qual é o dono.

"É MEIA-NOITE!!! BILHÕES DE DÓLARES EM TARIFAS ESTÃO AGORA FLUINDO PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA!" , publicou depois.

Tarifaço

O governo dos Estados Unidos aplicou tarifas aos produtos de mais de 70 países. A decisão foi anunciada na última quinta-feira (31), por meio de uma ordem executiva assinada por Trump, e estabelece sobretaxas que variam entre 10% e 41%.



O Brasil está entre os países mais afetados, com uma alíquota final de 50% sobre suas exportações - que é a somatória da taxa-base de 10% e um acréscimo de 40%. Os setores mais impactados pela medida são o agronegócio e a siderurgia.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a expectativa é que as tarifas impactem cerca de 4% das exportações brasileiras . Desse total, 2% já teriam um destino alternativo.





Além do Brasil, outros países que receberam taxações mais altas foram Suíça (39%), Laos (40%), Mianmar (40%) e Síria (41%).