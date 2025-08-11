FreePik Além da Duralex, saiba outras marcas de louças que custam fortunas

O mercado global de porcelanas finas, antes restrito a famílias aristocráticas e à realeza europeia, movimenta cifras milionárias e desperta interesse crescente entre colecionadores, antiquários e investidores. Enquanto a brasileira Duralex é conhecida pela durabilidade e preço acessível, marcas como Meissen, Limoges, Vista Alegre e Wedgwood representam o extremo oposto: peças que combinam tradição, exclusividade e alta valorização no mercado de arte.

Fundada em 1824, a Vista Alegre, de Portugal, é referência em design e técnica de produção. Colaborações com artistas renomados e coleções de edição limitada, como “Blue Ming” e “Castelo Branco”, fazem com que peças individuais alcancem de US$ 28 a US$ 419 (R$ 152,30 a R$ 2.279,05) no varejo especializado, com potencial de valorização em leilões.

Já a francesa Limoges, produzida na região homônima, é sinônimo de delicadeza e pintura manual. Serviços de jantar completos, mesmo usados, não saem por menos de US$ 600 (R$ 3.263,55), enquanto conjuntos antigos e raros podem custar várias vezes esse valor.

Meissen Louças da Meissen





No topo da lista está a alemã Meissen, pioneira na produção de porcelana europeia desde 1708. O histórico e a raridade justificam cifras impressionantes: em Londres, um conjunto do século XVIII foi arrematado por cerca de US$ 760 mil (R$ 4.133.830,00). Em leilões recentes, lotes Meissen ultrapassaram os € 900 mil (R$ 5.685.678), e peças únicas, como vasos e relógios de mantel, já chegaram à casa dos milhões.

Wedgwood Louças da Wedgwood





A inglesa Wedgwood, fundada em 1759, combina design clássico e técnicas artesanais. Embora alguns conjuntos contemporâneos sejam vendidos por valores abaixo de US$ 400 (R$ 2.175,70), modelos raros ou de séries limitadas podem atingir cifras de colecionador, chegando a milhares de dólares.





Especialistas apontam que a valorização dessas marcas está ligada não apenas ao fator estético, mas também à oferta limitada, ao trabalho manual e à relevância histórica.

Em um cenário de instabilidade financeira, o mercado de arte e antiguidades, incluindo porcelanas finas, tem atraído compradores que veem nessas peças não só um símbolo de status, mas também um ativo de investimento seguro.