Enjoei Febre da Duralex leva donas de casa a resgatar louças guardadas

Depois que uma reportagem do Portal iG revelou que determinados modelos de louças de vidro da Duralex, fabricados nos anos 1980 , podem chegar a ser anunciados por até R$ 50 mil na internet, um verdadeiro “garimpo doméstico” começou em diversas casas pelo Brasil.

Pinterest Louças Duralex

Donas de casa, curiosos e colecionadores reviraram armários, prateleiras e caixas em busca de travessas, pratos e tigelas que pudessem valer uma pequena fortuna.

A repercussão foi tamanha que, nos últimos dias, recebemos inúmeras mensagens de leitoras oferecendo peças para venda.

“Bom dia, não sei se é verdade, mas se for eu gostaria de vender 4 pratos e uma travessa pequena”, escreveu uma delas.

Outra, de Navegantes (SC), contou: “Tenho pratos iguais aos da postagem”.

Já uma terceira foi mais direta: “Você tem interesse em comprar uma peça de louça Duralex? Tenho uma travessa que quero vender”.

Em marketplaces e grupos de redes sociais, os anúncios de louças da Duralex multiplicaram-se. Modelos raros, com tonalidade marrom, aparecem com valores altos, enquanto versões mais comuns têm preços mais modestos, mas ainda assim chamam atenção.

OLX Anúncios de louças Duralex com valores grandes.

O fenômeno é movido tanto pela nostalgia quanto pela percepção de que itens do cotidiano podem ganhar valor colecionável com o tempo.

O preço depende da raridade, do estado de conservação e da demanda. Peças originais dos anos 1980, em cores pouco comuns e com caixa original, tendem a ser mais disputadas, de acordo com uma pesquisa feita pelo iG em sites como OLX, Enjoei e Markelplaces.

Muitos anúncios usam preços chamativos para atrair atenção, mas as vendas efetivas costumam ocorrer por cifras menores. Ainda assim, a corrida em busca desses objetos reacendeu memórias afetivas e colocou antigos utensílios domésticos no centro de uma onda de interesse que mistura mercado e nostalgia.

A Duralex

A Duralex é uma marca francesa criada em 1945 na cidade de La Chapelle-Saint-Mesmin, conhecida pela invenção do vidro temperado, mais resistente a impactos e mudanças bruscas de temperatura. Sua fama mundial veio com o design simples e funcional de copos, pratos e tigelas, que conquistaram consumidores em diversos países.

No Brasil, os produtos passaram a ser fabricados sob licença, tornando-se um símbolo das cozinhas da classe média. A versão marrom, lançada nos anos 1970, marcou época e hoje é a mais valorizada entre colecionadores.