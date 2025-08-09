Reprodução internet Louças dos anos 80 viram itens de luxo e custam até R$ 50 mil

O que antes era apenas um item comum na cozinha de milhões de brasileiros agora virou artigo de luxo. Os icônicos pratos marrons da Duralex, presença garantida nas mesas das décadas de 1980 e 1990, se transformaram em objetos de desejo para colecionadores e entusiastas do design retrô. Em alguns casos, conjuntos completos chegam a ser anunciados na internet por até R$ 50 mil.

Produzida em vidro temperado na tonalidade âmbar (popularmente conhecida como “marrom”) a linha ficou famosa pela resistência e durabilidade, suportando choques térmicos e se partindo em pequenos fragmentos quando quebrada.

Reprodução Kit louças Duralex por R$ 50 mil vendidos na OLX





O modelo foi descontinuado no Brasil em 2012, após a Nadir Figueiredo assumir a fabricação da marca no país. Desde então, a raridade das peças impulsionou seu valor de mercado.

Em plataformas de venda como OLX e Mercado Livre, não é difícil encontrar anúncios pedindo até R$ 400 por peça em bom estado de conservação. Conjuntos mais completos chegam a ultrapassar R$ 4 mil, enquanto coleções raras ou lacradas podem alcançar cifras ainda mais impressionantes.

A Duralex

A Duralex é uma marca francesa criada em 1945 na cidade de La Chapelle-Saint-Mesmin, conhecida pela invenção do vidro temperado, mais resistente a impactos e mudanças bruscas de temperatura. Sua fama mundial veio com o design simples e funcional de copos, pratos e tigelas, que conquistaram consumidores em diversos países.

No Brasil, os produtos passaram a ser fabricados sob licença, tornando-se um símbolo das cozinhas da classe média. A versão marrom, lançada nos anos 1970, marcou época e hoje é a mais valorizada entre colecionadores.





O fenômeno atual é explicado por três fatores principais: a nostalgia associada às memórias familiares, o apelo estético e funcional do design e a escassez das peças no mercado.

Assim, o que um dia foi símbolo da classe média brasileira agora figura como relíquia valiosa. Para quem ainda guarda essas louças no armário, pode valer a pena revisitar a cristaleira, talvez o que parecia apenas um utensílio seja, na verdade, um tesouro vintage.