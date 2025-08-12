Vladimir Solomianyi/Unsplash Dólar

O dólar fechou nesta terça-feira (12) em queda frente ao real. O valor atual é o menor desde junho de 2024.

A baixa na moeda norte-americana veio após a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos.

O dólar comercial caiu 1,06%, chegando a R$ 5,38, após a alta do dia anterior de R$ 5,45.

Segundo a B3, o Ibovespa registrou alta de 1,69%, fechando aos 137.913,68 pontos, impulsionado por indicadores de inflação mais baixos do que o esperado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Os resultados fortaleceram o apetite por risco dos investidores, que migraram para ativos de maior retorno.

No Brasil, o IBGE divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA) teve alta de 0,26% em julho, um pouco acima dos 0,24% de junho, mas ainda abaixo das expectativas do mercado.

O aumento foi influenciado principalmente pela energia elétrica. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 5,23%, recuando frente aos 5,35% registrados no período anterior.





O índice de preços ao consumidor ( CPI) dos EUA registrou alta de 0,2% em julho, em linha com as projeções do mercado. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 2,7%, repetindo o resultado de junho.

O dado reforça a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) poderá reduzir a taxa de juros na reunião prevista para setembro, o que aquece o mercado acionário global e enfraquece a moeda norte-americana.

Ibosvespa e Dólar

O Ibovespa apresentou oscilações ao longo do dia, variando entre a mínima de 135.629,09 pontos e a máxima de 138.414,25 pontos, com volume negociado de R$ 24,2 bilhões.

Já o dólar acompanha uma queda frente às principais moedas globais. Na comparação com outras moedas ao redor do mundo o movimento refletiu no índice DXY, que ficou com menos de 0,40% e fechou aos 98,07 pontos.