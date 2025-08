Divulgação/Caixa Caixa adiou sorteio do concurso 1893 da Lotofácil em duas oportunidades por "problemas operacionais"

As dezenas do concurso 2805 da Lotofácil foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 6.500.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

02 - 23 - 19 - 04 - 16 - 18 - 01 - 08 - 11 - 17 - 12 - 03 - 25 - 06 - 22.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 3.413.036,60

14 acertos

339 apostas ganhadoras, R$ 2.232,52

13 acertos

13017 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

171108 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

911439 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Lotomania



O concurso 2805 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 721.858,00. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou. Veja os números:

81 - 01 - 77 - 52 - 33 - 27 - 14 - 47 - 13 - 91 - 94 - 04 - 60 - 03 - 12 - 43 - 68 - 40 - 15 - 58.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 86.932,30

18 acertos

53 apostas ganhadoras, R$ 2.050,29

17 acertos

475 apostas ganhadoras, R$ 228,76

16 acertos

2934 apostas ganhadoras, R$ 37,03

15 acertos

11988 apostas ganhadoras, R$ 9,06

0 acertos

Não houve acertador

Quina

O concurso 6791 da Quina sorteou o prêmio estimado de R$ 622.597,60. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou. Veja os números:

57 - 33 - 24 - 55 - 47.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

35 apostas ganhadoras, R$ 7.623,65

3 acertos

2.656 apostas ganhadoras, R$ 95,67

2 acertos

64.026 apostas ganhadoras, R$ 3,96

Super Sete

O concurso 728 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 4.600.000,00. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 5;

COLUNA 2 - 0;

COLUNA 3 - 2;

COLUNA 4 - 3;

COLUNA 5 - 9;

COLUNA 6 - 8;

COLUNA 7 - 1.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 14.848,09

5 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 909,06

4 acertos

961 apostas ganhadoras, R$ 66,21

3 acertos

9.514 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla Sena

O concurso 2842 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.010.327,98 e o 2º sorteio avaliado em R$ 62.668,09. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 05 - 34 - 11 - 45 - 36 - 32.

2º sorteio: 13 - 36 - 26 - 01 - 07 - 48.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 9.495,17

4 acertos

504 apostas ganhadoras R$ 129,18

3 acertos

10.009 apostas ganhadoras R$ 3,25

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 10.254,78

4 acertos

545 apostas ganhadoras R$ 119,46

3 acertos

10.889 apostas ganhadoras R$ 2,98

Como jogar

Na Lotofácil basta escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Você ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Para facilitar, é possível optar pela Surpresinha (números escolhidos automaticamente) ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.​​​​​​​​

Bolão

No Bolão da Lotofácil, você aposta em grupo e divide o custo e o prêmio com outros participantes. O valor mínimo de um bolão é R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50. O número de cotas varia conforme a quantidade de números apostados, podendo chegar a até 100.

É possível comprar cotas organizadas pela lotérica ou pelo site oficial da CAIXA, com uma taxa de serviço de até 35%. As vendas online encerram às 19h30 nos dias de sorteio.