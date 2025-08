Reprodução/ Receita Federal Leilão virtual da Receita Federal tem 272 lotes

A Receita Federal realiza no dia 12 de agosto um leilão com 272 lotes em São Paulo. Entre os itens, estão equipamentos eletrônicos, veículos, joias e instrumentos musicais. Entre os mais desejados, estão um iPhone 14 com lance inicial de R$ 410 e um Xbox a partir de R$ 400.

As primeiras propostas podem começar a serem dados nesta quinta-feira (07), às 8h. Elas podem ser feitas até o dia 12, às 9h. A sessão para lances finais está prevista para às 10h, do mesmo dia.

Itens

As ofertas estarão disponíveis no site oficial da Receita Federal, na área “Serviços”. Para acessá-las, basta entrar em “Consultar leilões da Receita Federal” e selecionar o edital mais recente de São Paulo. Basta clicar aqui para acessar.

Entre as ofertas, há dois iPhones 15 por R$ 3.500, no lote 200. O lote 203 conta com três iPhones 15 e quatro fones Airdots por R$ 7 mil. No lote 82, dois iPhones 15, smartwatches, fones, tablets e acessórios saem a partir de R$ 9.750. Já o lote 87 oferece iPhones 11 a 14 por R$ 8.600.

Smartphones de outras marcas estão nos lotes 231 a 262, entre R$ 1.400 e R$ 3.680. No setor de games, há um Xbox por R$ 400 (lote 223) e um PlayStation 4 por R$ 1.000 (lote 26). Óculos de realidade virtual custam R$ 2 mil (lote 48) e dois notebooks saem a R$ 500 (lote 228). No lote 144, nove aspiradores robô Xiaomi partem de R$ 1,7 mil.

Para quem deseja analisar pessoalmente os itens antes de dar um lance, pode agendar visitas entre está segunda (04) e a próxima sexta (08) nas cidades paulistas indicadas no edital.

Veículos

Além dos objetos pequenos, o leilão também vai contar com carros. Entre eles, está um Volkswagen Fox 2024 por R$ 18 mil, no lote 166, e um Chevrolet Onix 2024 por R$ 24 mil, no lote 167.

Também há opções mais antigas, como um Uno Mille 1996, no lote 88, por R$ 1.200, e um Ford Focus 2006 (R$ 1.900, lote 91).





O leilão ainda conta com uma bicicleta Scott, por R$ 36 mil (lote 44). O lote 14 reúne artigos de jogos de tabuleiro e colecionáveis por R$ 15 mil, enquanto o lote 15 oferece 18 macacões para exercícios por R$ 1.800.

Qualquer pessoa física maior de 18 anos, com CPF ativo e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br pode participar do leilão.