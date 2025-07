Reprodução Todos os imóveis terão os débitos de IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão





O Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões, realizará no dia 22 de julho, a partir das 11h, o maior feirão online de imóveis residenciais promovido pela instituição.

Serão ofertadas 204 unidades distribuídas em 19 estados, com lances que variam de R$ 52.200 a R$ 1.650.000.

As propriedades estão localizadas nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O evento será conduzido de forma exclusivamente online, pelo leiloeiro oficial Eduardo Consentino, da Biasi Leilões.

Entre os destaques está uma casa no Condomínio Araucária, em Jardim França, bairro da zona norte da capital paulista, com 549,19 m² de área privativa e lance inicial de R$ 1.650.000.





No outro extremo, o imóvel com menor valor é um apartamento de 41,48 m² no Jardim Atlântico, em Olinda (PE), com lance mínimo de R$ 52.200.

Todos os imóveis terão os débitos de IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.

Para unidades a partir de R$ 90 mil, o pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento imobiliário, com entrada mínima de 20% e parcelamento em até 420 meses. No caso de terrenos, a quitação deve ocorrer em parcela única.

Interessados devem realizar cadastro prévio no site da Biasi Leilões. A lista completa de imóveis, o edital e as condições de participação estão disponíveis em www.biasileiloes.com.br.