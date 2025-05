Reprodução Bradesco Bradesco

O Banco Bradesco, em parceria com a Freitas Leiloeiro, realiza um leilão de imóveis com 25 opções disponíveis em 10 estados, com valores atrativos a partir de R$ 27 mil e condições especiais de pagamento. O evento acontece de forma online até o dia 5 de junho, às 13h.

O leilão inclui uma variedade de imóveis residenciais, comerciais e terrenos nos seguintes estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

Entre os estados participantes, São Paulo se destaca por concentrar a maior oferta de imóveis, com 8 ofertas. Sendo uma dos destaques, o lote 025, uma propriedade desocupada com terreno de 2.000 m² e construção de 2.243,87 m² registrada no IPTU, localizada em Suzano (SP). O imóvel possui múltiplas matrículas no Registro de Imóveis local, o que pode representar potencial para fracionamento ou uso diversificado.

Os interessados podem participar do leilão com duas opções de pagamento: à vista, com 10% de desconto, ou parcelado em até 48 vezes, conforme condições preestabelecidas. Com essas facilidades, o evento representa uma boa oportunidade tanto para investidores quanto para pessoas em busca da casa própria.

“A diversidade de imóveis, tanto em termos de características quanto de localização, é uma das principais forças do evento, principalmente pelo interesse crescente de investidores e compradores em busca de oportunidades com preços abaixo do mercado e condições facilitadas de pagamento. Além disso, os leilões representam uma alternativa eficiente para as instituições financeiras darem vazão aos ativos retomados e reequilibrarem seus portfólios”, destaca Sérgio Villa Nova de Freitas, fundador da Freitas Leiloeiro Oficial.

