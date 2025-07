Sotheby's Rocha marciana

Uma rocha de 25 quilos pode ser vendida por até US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões) em um leilão da Sotheby’s, em Nova York. Batizado de NWA 16788, o maior meteorito marciano já descoberto na Terra, faz parte de um leilão especial de história natural, que também inclui o esqueleto de um jovem dinossauro Ceratosaurus, com mais de 2 metros de altura e quase 3,3 metros de comprimento.

Segundo a Sotheby’s, acredita-se que o meteorito foi lançado da superfície de Marte após o impacto de um grande asteroide, percorreu cerca de 225 milhões de quilômetros pelo espaço e caiu no Saara, onde foi encontrado em novembro de 2023 por um caçador de meteoritos no Níger.

A rocha, de tons avermelhados, acinzentados e marrons, tem cerca de 70% a mais de volume do que o segundo maior fragmento marciano já registrado, representando quase 7% de todo o material de Marte presente hoje na Terra. Ela mede aproximadamente 38 cm x 28 cm x 15 cm.

“É o maior fragmento de Marte que já encontramos, disparado”, afirmou Cassandra Hatton, vice-presidente de ciência e história natural da Sotheby’s. “É mais que o dobro do tamanho do maior fragmento conhecido até então.”

Entre os mais de 77 mil meteoritos oficialmente reconhecidos no planeta, apenas cerca de 400 são de origem marciana.

Para confirmar a procedência, um pequeno pedaço da rocha foi analisado em laboratório, onde foram comparadas suas características químicas com dados obtidos pelas sondas Viking, que pousaram em Marte em 1976. O estudo mostrou que ela pertence ao tipo “shergottite olivina-microgabroica”, formada pelo lento resfriamento de magma marciano e rica em minerais como piroxênio e olivina. A superfície vidrada do meteorito indica o intenso calor ao atravessar a atmosfera terrestre.

Antes de ir a leilão, o meteorito esteve exposto na Agência Espacial Italiana, em Roma. A Sotheby’s não revelou quem é o proprietário da peça.

O leilão também inclui o esqueleto do Ceratosaurus nasicornis, encontrado em 1996 no Wyoming, Estados Unidos. Montado com cerca de 140 ossos fósseis e algumas peças esculpidas, o exemplar deve alcançar entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões. Datado do período Jurássico Superior, há cerca de 150 milhões de anos, o dinossauro bípede tinha braços curtos, lembrando um Tyrannosaurus rex em menor escala.

O esqueleto pertence atualmente à empresa Fossilogic, de Utah, especializada em preparação e montagem de fósseis.

O leilão integra a “Geek Week 2025” da Sotheby’s, com 122 lotes que reúnem outros meteoritos, fósseis e minerais de qualidade gemológica.