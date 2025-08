Hegon Corrêa/PlatôBR Caiado se disse "100% contra o tarifaço"

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), anunciou o lançamento nesta terça-feira (5) de um Fundo Creditório de R$ 628 milhões na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, para amenizar os efeitos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros sobre a economia goiana.

Caiado explicou que o fundo de créditos será vinculado ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e poderá ser utilizado como garantia para empresas exportadoras obterem financiamento no mercado.

"O objetivo é preservar empregos, garantir a sobrevivência das empresas e manter a liquidez da economia goiana", disse o governador em debate promovido pelo jornal O Globo na última sexta-feira (1º). Ele também declarou ser “100% contra” a tarifação americana.

Do total de R$ 628 milhões, metade (R$ 314 milhões) virá de créditos de ICMS, enquanto os outros R$ 314 milhões serão aportados por investidores do mercado financeiro.

Com a medida, o governo de Goiás quer certificar que as empresas obtenham linhas de crédito com juros mais baixos, de 10% ao ano - ou seja, ao menos três pontos percentuais abaixo das taxas praticadas em programas federais, como BNDES e Plano Safra.

Além do Fundo Creditório, o governo estadual oferece outras duas opções: o Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq), criado na pandemia para subsidiar custos financeiros, e o Fundo de Estabilização Econômica, que tem uma reserva de R$ 4 bilhões para momentos de crise.

Relação EUA-Goiás

De acordo com informações do governo de Goiás, os Estados Unidos são, hoje, o segundo principal destino das exportações do estado, atrás somente da China.

De janeiro a junho de 2025, o Estado comercializou US$ 337.429.031 em produtos, com destaque para carnes (61%), ferro fundido, ferro e aço (11%). No mesmo período, Goiás comprou US$ 289.676.841 em produtos americanos, principalmente máquinas e instrumentos mecânicos (38%) e itens farmacêuticos (29%).

"Nós governadores estamos sofrendo com a inércia do governo federal, em Goiás, um dos Estados mais produtores do Brasil, nós já estamos sentindo alguns efeitos negativos principalmente nos setores da carne e ração animal. Se o governo federal não vai fazer nada, eu não vou ficar de braços cruzados vendo a economia afundar" afirmou Caiado no dia 22, quando fez o primeiro anúncio das medidas.

O que são fundos creditórios?

Segundo o governo federal, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) são mecanismos financeiros que reúnem recursos, como créditos acumulados de ICMS ou investimentos do mercado, para oferecer empréstimos a empresas.





Dessa forma, as companhias que precisam de dinheiro podem usar esses créditos como garantia para obter empréstimos com condições mais vantajosas. Assim, em vez de esperar receber o dinheiro de uma venda parcelada ou de um crédito tributário, elas antecipam esse valor por meio do fundo.