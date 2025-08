Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

Cinco jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

+Milionária

A +Milionária acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 138 milhões no concurso 274. A +Milionária será sorteada nesta quarta-feira (06).

Mega-Sena

A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor sorteado nesta terça-feira (05), no concurso 2897, será de R$ 100 milhões.

Timemania

A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 2277, será de R$ 13,2 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (05).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (04) agora está em R$ 2 milhões para o concurso 2842.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor acumulado de R$ 4,6 milhões para a próxima premiação, de número 728, que será realizada nesta segunda-feira (04).





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.