Deisy de Assis O comércio online internacional vai ser afetado pela taxação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu na última semana uma regra comercial que permitia a entrada de pequenos pacotes no país sem cobrança de tarifas. A medida deve afetar diretamente gigantes do e-commerce como Shein e Temu, que poderão repassar o custo extra aos consumidores.

O novo decreto está previsto para entrar em vigor no dia 29 de agosto, com taxas de cerca de US$ 80 (R$ 440) por item para países com tarifas inferiores a 16%, US$ 160 (R$ 886) para nações com tarifas entre 16% e 25% e US$ 200 (R$ 1.100) para os com tarifa acima de 25%.

A chamada “isenção de de minimis” permitia a importação para os EUA de mercadorias de até US$ 800 (cerca de R$ 4,4 mil) livres de imposto. As plataformas de vendas internacionais usavam esse mecanismo para enviar centenas de milhões de pacotes a clientes americanos a preços mais baixos do que no mercado local.

Taxação de importados

A isenção já havia sido suspensa para produtos vindos da China e de Hong Kong em maio, quando os EUA travaram uma guerra tarifária com o governo chinês. Neste segundo momento, a restrição foi estendida para remessas de qualquer país.

Para justificar a taxação, Trump afirmou que pequenos pacotes são mais vulneráveis ao contrabando e ocultação de drogas ilícitas.

Com a nova regra, empresas não poderão mais redirecionar mercadorias por países como o Vietnã para evitar tarifas, e serão obrigadas a informar a origem exata do produto na alfândega dos EUA.

Impacto

As gigantes do varejo internacional Shein e Temu vinham adotando estratégias para reduzir o impacto, como estocar produtos e enviar remessas em grande volume para armazéns americanos, acelerando as entregas. Especialistas ouvidos pela CNN alertam que, com a medida agora válida para o mundo inteiro, as empresas terão que pagar tarifas mesmo em envios a granel.





No último ano fiscal, segundo a alfândega norte-americana, 1,36 bilhão de pacotes chegaram aos Estados Unidos sob a isenção de minimis.

A mudança também pode levar a um aumento nos preços para consumidores e vendedores nos EUA de outras plataformas, como a Amazon Haul e a TikTok Shop.