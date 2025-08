Casa Branca/Reprodução Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou a pressão sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ao pedir publicamente sua renúncia. Trump comparou a situação ao recente pedido de exoneração da governadora Adriana Kugler, também integrante do "Banco Central americano".

“Powell deveria renunciar, assim como Adriana Kugler, indicada por Biden, renunciou. Ela sabia que ele estava tomando a decisão errada sobre as taxas de juros. Ele também deveria renunciar”, escreveu Trump em suas redes sociais.

A saída de Kugler, cujo mandato terminaria em janeiro de 2026, foi anunciada pelo Fed nesta sexta-feira. Com isso, Trump terá a chance de nomear um novo integrante do conselho, possivelmente mais favorável à sua defesa de juros mais baixos. Apesar disso, publicamente Kugler vinha adotando posições próximas às de Powell.

Ainda na sexta-feira (1º), Trump reforçou as críticas após a divulgação de dados mais fracos sobre o mercado de trabalho em julho. Em outra publicação, escreveu: “Powell também deveria ser colocado ‘para pastar’”. Pouco antes, já havia afirmado que o presidente do Fed deveria “reduzir substancialmente as taxas de juros” e defendeu que “se ele continuar a recusar, o conselho deveria assumir o controle e fazer o que todo mundo sabe que precisa ser feito!”.

Em entrevista à Newsmax, Trump disse que “muito provavelmente” não destituirá Powell antes do fim do mandato, previsto para maio do próximo ano. “Eu o removeria num piscar de olhos, mas dizem que isso perturbaria o mercado, e ele sai em sete ou oito meses, e então colocarei outra pessoa”, declarou.

As críticas se intensificaram após o Fed manter os juros básicos pela quinta vez consecutiva, decisão que também teve dissidências internas: os governadores Christopher Waller e Michelle Bowman votaram contra a maioria — fato que não ocorria desde 1993.

Powell preside o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), responsável por definir a política de juros. O comitê é formado por sete membros do Conselho de Governadores do Fed e cinco presidentes de bancos regionais.

Na coletiva após a decisão, Powell evitou sinalizar cortes imediatos, afirmando que a instituição considera apropriado manter cautela, diante de incertezas sobre os efeitos de novas tarifas impostas pelo governo Trump. Ainda assim, o mercado projeta ao menos dois cortes até dezembro.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que Trump deve anunciar o nome do sucessor de Powell ainda este ano. “Estamos montando uma lista muito boa de candidatos”, disse ele à CNBC. “Espero que possamos fazer esse anúncio até o final do ano.”