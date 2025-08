CNN Feiras chinesas vendem Labubu falsos “Lafufu” em massa









Com a popularidade dos bonecos "labubus", surgiram também as falsificações, conhecidas nas redes sociais como “ Lafufus ”, muitas delas igualmente produzidas na China. No início de julho, uma operação policial em Xangai apreendeu cerca de 12 milhões de yuans (US$ 1,7 milhão) em brinquedos falsos da Pop Mart, segundo reportou o jornal estatal Shanghai Daily.

Fabricados pela Pop Mart, uma empresa sediada em Pequim, os bonecos Labubu se tornaram itens desejados internacionalmente, aparecendo até nas bolsas de celebridades como Rihanna e Dua Lipa.

As pequenas criaturas peludas e de dentes pontudos costumam ser vendidas por cerca de US$ 40 e são lançadas em quantidades limitadas, o que provoca verdadeiras corridas às lojas em várias partes do mundo.

A investigação começou após uma denúncia de um cliente que comprou um boneco online e percebeu que era falsificado. Isso levou ao rastreamento de uma loja virtual que vendia ventiladores, caixas de som e consoles, mas que também funcionava como fachada para comercializar os Lafufus.

A polícia então fez uma operação em um depósito, detendo oito pessoas e confiscando cerca de 5.000 brinquedos, todos com marcas registradas forjadas e selos de autenticidade falsos.

Não é a primeira vez que os Labubu estão no centro de casos policiais. Em Singapura, imagens de câmeras de segurança flagraram uma família furtando bonecos Labubu de uma máquina de bichos de pelúcia no ano passado, segundo o site AsiaOne. Já em junho, ladrões invadiram uma loja na Califórnia e levaram alguns desses bonecos, além de eletrônicos e outros itens de valor, conforme noticiado pela ABC.

O sucesso das cópias também chamou atenção de outro episódio recente: em um mercado de uma cidade do norte da China, comerciantes vendiam, em grande quantidade, versões não originais do Labubu.

Como reação, a Pop Mart solicitou o registro da marca “Lafufu” como estratégia para facilitar processos contra fabricantes e vendedores ilegais, de acordo com a mídia estatal chinesa. Ainda assim, o mercado paralelo só aumenta: desde junho, autoridades alfandegárias do país apreenderam dezenas de milhares de Lafufus destinados à exportação.