Getty Images BP é uma das maiores petrolíferas do mundo

A britânica BP anunciou, nesta segunda-feira (4), fez a sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa do Brasil. Os recursos foram detectados no campo de Bumerangue, na Bacia de Santos, e m São Paulo, cerca de 404 km da costa do Rio de Janeiro.

Segundo a petrolífera, essa é a maior descoberta da companhia desde o campo de Shah Deniz, no Mar Cáspio, em 1999.

"Estamos empolgados em anunciar essa descoberta significativa, a maior realizada pela BP em 25 anos", celebrou Gordon Birrell, vice-presidente executivo da BP, por meio de um comunicado. "Os resultados da análise no local da perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono", completou Birrell.

O campo, que se estende por mais de 300 km², pertence à BP desde dezembro de 2022. Ela detém 100% de participação no bloco e a estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) atua como gestora do contrato de partilha.

No comunicado, a petrolífera informou que pretende fazer análises laboratoriais para avaliar melhor o potencial do campo. Também estão no plano novas atividades de avaliação, sujeitas à aprovação regulatória.

A descoberta fez as ações da BP subirem 1,4% na Bolsa de Londres. A companhia vai divulgar os resultados do segundo trimestre nesta terça-feira (5).





O campo Bumerangue é a 10ª descoberta da BP em 2025. A petrolífera fez outros achados no Brasil, em Trinidad e Tobago, Egito, Líbia, Golfo do México, Namíbia e Angola. A empresa planeja manter a produção global entre 2,3 milhões e 2,5 milhões de barris por dia até 2030, com chance de ampliar esse volume até 2035.