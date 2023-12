Divulgação Mega da Virada

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (31) o concurso 2670 da Mega-Sena, a Mega da Virada , com prêmio de R$ 588.891.021,22. O prêmio não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o montante será dividido entre quem acertar cinco números, e assim por diante.



Confira os números sorteados:

21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

Veja o momento do sorteio:



A princípio, a distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios é feita da seguinte maneira:



62% - primeira faixa - seis acertos (sena);

19% - segunda faixa - cinco acertos (quina);

19% - terceira faixa - quatro acertos (quadra).

Mega da Virada

Se um único ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e investir o prêmio na Poupança da Caixa, obterá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos. Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que acertaram os seis números milionários.



Pela lei, caso o vencedor não recolha o prêmio em até 90 dias, o valor é integralmente repassado ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies), que ajuda a financiar a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares de ensino superior. Em 2022, foram transferidos mais de R$ 400 milhões.



De acordo com a Caixa, os números que mais saíram em sorteios da Mega-Sena foram:

10: 5 vezes

05: 4 vezes

03, 20, 33, 34, 36, 58: 3 vezes

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56: 2 vezes

As chances de acertar números na Mega da Virada variam conforme o número de dezenas apostadas. Uma aposta simples, com 6 números, tem probabilidade de 1 em 50.063.860, custando R$ 5. Caso sejam feitas apostas com 20 dezenas, a chance de acerto sobe para 1 em 1.242, ao custo de R$ 193.800.

Confira os dez maiores prêmios da Mega da Virada até então: