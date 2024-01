Reprodução: ACidade ON Mega da Virada

A Mega da Virada de 2023 sorteia neste domingo (31) o prêmio estimado em R$ 570 milhões - o maior prêmio já oferecido na história deste concurso especial. Com isso, surgem apostadores ocasionais com muitas dúvidas a respeito do sorteio especial. Pensando nisso, o iG separou um guia com 11 perguntas e respostas sobre o prêmio que vai deixar um ou mais sortudos milionários em 2024.

No ano anterior, o prêmio pago em 2022 atingiu a marca histórica de maior premiação das loterias no Brasil, totalizando R$ 541,9 milhões. Desde o dia 17 de dezembro, todas as apostas realizadas na Mega-Sena passaram a concorrer ao sorteio especial que ocorrerá em 31 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília), em um estúdio de TV aberta e será transmitido por diversas emissoras.

1. Qual o valor da Mega da Virada em 2023?

Neste ano, o sorteio vai pagar R$ 570 milhões ao (s) ganhador (es).

2. Quando e onde ocorre o sorteio?

O sorteio da Mega da Virada está agendado para o dia 31 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília), em um estúdio de TV aberta. Será transmitido por várias emissoras.

3. Prazo para apostas

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia 31, data do sorteio.

4. Como apostar?

Apostas podem ser realizadas nas mais de 13 mil lotéricas da Caixa Econômica Federal espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, disponíveis gratuitamente para usuários IOS e Android. Correntistas da Caixa também têm a opção de fazer apostas pelo Internet Banking.

5. Custo de uma aposta

O valor de uma aposta simples na Mega, com seis números, é R$ 5.

Funcionamento do prêmio Na Mega da Virada, não há acúmulo do prêmio principal. Se não houver ganhadores na faixa principal (com acerto de 6 números), o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com 5 números) e assim sucessivamente, conforme a regra da modalidade.

6. Informações sobre o prêmio

Se um único ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e investir o prêmio na Poupança da Caixa, obterá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos. Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que acertaram os seis números milionários.

7. Os números mais sorteados

De acordo com a Caixa, os números que mais saíram nos sorteios foram:



10: 5 vezes

05: 4 vezes

03, 20, 33, 34, 36, 58: 3 vezes

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56: 2 vezes

8. Probabilidades e Custos das Apostas na Mega da Virada

As chances de acertar números na Mega da Virada variam conforme o número de dezenas apostadas. Uma aposta simples, com 6 números, tem probabilidade de 1 em 50.063.860, custando R$ 5. Caso sejam feitas apostas com 20 dezenas, a chance de acerto sobe para 1 em 1.242, ao custo de R$ 193.800.

9. Aumento de Chances com Bolão

Participar de um bolão na Mega da Virada é uma forma de ampliar as chances de ganhar o prêmio milionário de R$ 570 milhões. Nele, um grupo se une para realizar diversas apostas, diluindo os custos e permitindo mais jogadas.

10. Distribuição do Prêmio e Destinação dos Recursos

Do total arrecadado, cerca de 40% é direcionado para a premiação. Desse montante, 62% é destinado aos acertadores da Sena (6 números), 19% à Quina (5 números) e outros 19% à Quadra (4 números).

O restante da arrecadação é direcionado às áreas sociais, incluindo Saúde, Educação, Segurança e Esportes, além de um percentual destinado ao Imposto de Renda.

11. Ganhadores da Quina ou Quadra levam o prêmio inteiro?

Sim. Caso não haja vencedores na Sena (6 números), o prêmio é dividido entre os acertadores da Quina (5 números) e, em caso de ausência destes, é repassado aos ganhadores da Quadra (4 números), conforme as regras estabelecidas pela Caixa.