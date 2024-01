DA REDAÇÃO Mega da Virada

A Mega da Virada 2023 sorteia neste domingo (29) maior prêmio da história da loteria de fim de ano, com valor estimado de R$ 550 milhões para quem acertar as seis dezenas. No entanto, existe a possibilidade de que esse montante seja ainda maior, já que o valor final só será divulgado após o encerramento das apostas.

No ano anterior, por exemplo, a Mega da Virada anunciou um prêmio inicial de R$ 450 milhões. No término do período de apostas, o prêmio alcançou a marca de R$ 541,9 milhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a maior parte do valor do prêmio provém da venda dos próprios bilhetes para o sorteio da Mega da Virada. Além disso, contribuem para esse montante os valores acumulados dos prêmios regulares distribuídos pela Caixa ao longo do ano.

Até o sorteio deste ano, a premiação de 2022 havia sido a maior já concedida pela loteria brasileira. Confira a seguir os dez maiores prêmios já distribuídos pela Mega da Virada e os respectivos anos em que foram sorteados:



2022: R$ 541,9 milhões 2021: R$ 378,1 milhões 2020: R$ 325,2 milhões 2017: R$ 306,7 milhões 2019: R$ 304,2 milhões 2018: R$ 302,5 milhões 2014: R$ 263,2 milhões 2015: R$ 246,5 milhões 2012: R$ 244,7 milhões 2013: R$ 224,6 milhões

As apostas podem ser efetuadas pelo aplicativo Loterias Caixa, do site Loterias Caixa ou através de um volante disponível em qualquer lotérica do país. Além disso, os clientes do banco têm a opção de efetuar suas apostas pelo internet banking.

Para participar, basta selecionar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou permitir que o sistema escolha aleatoriamente os números, utilizando a Surpresinha. O custo da aposta simples é de R$ 5.

Os apostadores também têm a alternativa de participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo específico no volante.

O prazo para realizar as apostas teve início em 13 de novembro e segue aberto até as 17h do dia 31 de dezembro, momento do sorteio.