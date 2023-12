Felipe Moreno Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (29) que planeja dividir o prêmio da Mega da Virada de 2023 , avaliado em R$ 570 milhões, com os moradores de Porto de Pedras (AL). (vídeo abaixo)

Ele fez o anúncio enquanto cortava o cabelo na cidade. Durante sua estadia na região, o ex-líder do Executivo também visitou a casa de um apoiador de 65 anos. Ele estava acompanhado por Gilson Machado, ex-ministro do Turismo e proprietário da pousada onde Bolsonaro está hospedado para passar o Ano Novo.

Enquanto recebia atendimento na barbearia improvisada, Bolsonaro foi cercado por seus apoiadores, que o fotografavam e gravavam vídeos.

Desde terça-feira (26), o ex-presidente está em Alagoas, hospedado na pousada Villas Taturé, situada em São Miguel dos Milagres, no litoral norte do Estado. Conforme informações disponíveis no site do estabelecimento, um pacote de 4 dias na suíte deluxe para duas pessoas tem o custo de R$ 13.500.



Vídeo: