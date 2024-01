Iate mais caro do mundo

O superiate Kenshō, de 75 m de comprimento, foi escolhido como o "Iate do Ano" no World Superyacht Awards, uma espécie de Oscar do setor. A embarcação, encomendada pelo empresário Udo Mueller, acionista da empresa de marketing Stroeer SE, levou 6 anos para ser criada e vale US$ 110 milhões, cerca de R$ 550 milhões, pouco menos que o prêmio da Mega.