Reprodução: ACidade ON Mega da Virada

A Mega da Virada , concurso especial da Mega-Sena no Réveillon , sorteia neste domingo, 31 de dezembro, o prêmio recorde para o concurso: R$ 570 milhões. O iG transmitirá o sorteio em tempo real.

Este sorteio não acumula para futuros concursos. Caso ninguém acerte os 6 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com 5 números corretos, e assim sucessivamente.

As apostas começaram em 13 de novembro e seguem até este domingo, às 17 horas. O sorteio da Mega da Virada será realizado às 20h e transmitido pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Além das lotéricas, é possível também apostar online ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Saiba como apostar online na Mega da Virada aqui.

Qualquer um pode apostar, desde que seja maior de 18 anos.

Se um único ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e investir o prêmio na Poupança da Caixa, obterá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos. Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que acertaram os seis números milionários.

De acordo com a Caixa, os números que mais saíram nos sorteios foram:

10: 5 vezes

05: 4 vezes

03, 20, 33, 34, 36, 58: 3 vezes

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56: 2 vezes

As chances de acertar números na Mega da Virada variam conforme o número de dezenas apostadas. Uma aposta simples, com 6 números, tem probabilidade de 1 em 50.063.860, custando R$ 5. Caso sejam feitas apostas com 20 dezenas, a chance de acerto sobe para 1 em 1.242, ao custo de R$ 193.800.



Caso não haja vencedores na Sena (6 números), o prêmio é dividido entre os acertadores da Quina (5 números) e, em caso de ausência destes, é repassado aos ganhadores da Quadra (4 números), conforme as regras estabelecidas pela Caixa.

Os dez maiores prêmios da Mega da Virada até agora