Divulgação Mega da Virada terá prêmio recorde de R$ 500 milhões em 2022

A Mega da Virada , concurso especial da Mega-Sena no Réveillon, já virou tradição para os brasileiros e é, para muitos, a ultima grande esperança do ano. Neste 31 de dezembro, o prêmio do concurso será recorde: R$ 500 milhões estarão em jogo .



As apostas começaram em 16 de novembro e seguem até este sábado, às 17 horas. O sorteio da Mega da Virada será realizado às 20h25, nos estúdios da Rede Globo, em São Paulo, e transmitido pela própria emissora, pela Record, pela RedeTV! e os canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Além das lotéricas , é possível também apostar online ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Saiba como apostar online na Mega da Virada aqui .

Qualquer um pode apostar, desde que seja maior de 18 anos. As apostas custam a partir de R$ 4,50 - 6 dezenas. A maior aposta por jogo disponível para quem deseja participar é de R$ 174.420,00, com direito à 20 dezenas.

O prêmio não acumula, ou seja, se ninguém acertar os 6 números, vence o prêmio máximo quem acertar 5. No entanto, nunca aconteceu de ninguém acertar as 6 dezenas vencedoras. Mais do que isso: desde que a Mega da Virada começou, em 2009, nunca ninguém acertou e venceu sozinho o prêmio principal.

Das 13 edições até a de 2021, as que tiveram menos ganhadores da foram as de 2009, 2020 e a do ano passado, com apenas duas pessoas dividindo a bolada. Neste ano, se isso se repetir, os vencedores levarão, cada um, cerca de R$ 250 milhões.

Confira os números mais sorteados na Mega da Virada, e boa sorte!