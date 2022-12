Divulgação Confira os valores para apostar na Mega da Virada

A Caixa Econômica Federal realiza a Mega da Virada nos próximos dias. O menor valor disponível para disputar o prêmio de R$ 450 milhões é de R$ 4,50, porém você sabe qual é o valor máximo de aposta?

O preço por jogada depende do número de dezenas escolhidas por quem aposta. A maior aposta por jogo disponível para quem deseja participar é de R$ 174.420,00, com direito à 20 dezenas.

Para apostas virtuais, as jogadas devem ter o mínimo de R$ 30,00, próximo ao valor de sete dezenas, de R$ 31,50. A jogada máxima permitida pelo site ou app das Loterias Caixa é de R$ 500,00, o que permite uma jogada de nove dezenas de R$ 378,00. Confira como apostar na Mega da Virada pelo aplicativo .

Confira os valores oficiais de cada aposta disponível para a Mega da Virada

6 dezenas a R$ 4,50

7 dezenas a R$ 31,50

8 dezenas a R$ 126

9 dezenas a R$ 378

10 dezenas a R$ 945

11 dezenas a R$ 2.079

12 dezenas a R$ 4.158

13 dezenas a R$ 7.722

14 dezenas a R$ 13.513,50

15 dezenas a R$ 22.522,50

16 dezenas a R$ 36.036,00

17 dezenas a R$ 55.692,00

18 dezenas a R$ 83.538,00

19 dezenas a R$ 122.094,00

20 dezenas a R$ 174.420,00

Aqueles que desejarem podem participar de um bolão oficial da Mega da Virada. As apostas mínimas do bolão são de R$ 10,00, porém cada cota não deve custar menos de R$ 5,00. Cada bolão deve entre 2 a 100 cotas. Entenda mais sobre o bolão do sorteio .

As apostas estão disponíveis até as 17 horas, do horário de Brasília, do dia 30 de dezembro. O resultado deve ser televisionado no dia 31, as 20h.

Como todos os concursos especiais da Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada não irá acumular. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o montante será dividido entre aqueles que acertarem cinco números, e assim por diante.

As apostas devem ser realizadas no volante específico da Mega da Vira, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa pelo Brasil. Apostas também serão aceitas pelo site Loterias Online da Caixa.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG