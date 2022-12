Divulgação Veja como apostar em um bolão da Mega da Virada

A partir do último domingo (18), todas as apostas para a Mega-Sena foram destinadas para o último sorteio, o concurso especial de número 2.550 conhecido como Mega da Virada

Com o maior prêmio da história de R$ 450 milhões, o jogo será realizado dia 31 de dezembro. As apostas estarão disponíveis até as 17h (horário de Brasília) do dia 30 do mesmo mês.

Para participar, o jogador deve marcar de 6 a 20 números no volante.

Como todos os concursos especiais da Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada não irá acumular. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o montante será dividido entre aqueles que acertarem cinco números, e assim por diante.

As apostas devem ser realizadas no volante específico da Mega da Vira, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa pelo Brasil. Apostas também serão aceitas pelo site Loterias Online da Caixa.

Para a compra física do bilhete, o valor mínimo é de R$ 4,50. Já para as apostas virtuais, a compra mínima é de R$ 30, e a máxima é de R$ 500 por dia.

Com a aposta mínima de seis números, a chance de ganhar o prêmio é de um em 50 milhões (50.063.860). Para aqueles que apostarem 15 números, a chance de vencer é de uma em 10.000.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG