MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad durante pronunciamento no CCBB Brasília

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad , afirmou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (19) que deve anunciar novos nomes para a pasta ainda nesta semana.

Segundo Haddad, dificuldades com a adaptação dos escolhidos atrasaram a nomeação oficial dos membros, porém já há outros nomes escolhidos. "Ainda tem uma posição que estou ponderando, mas os demais já foram convidados", disse

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Até aqui estou sendo bem sucedido nos convites. Quero fechar a equipe essa semana, mas há uma série de questões, como a pessoa deixar o cargo, topar um salário mais baixo, a mudança para Brasília, filho pequeno", disse o futuro ministro.

Questionado sobre os nomes escolhidos, Haddad não respondeu quem seriam, porém é esperado que Felipe Salto ocupe o cargo de secretário do Tesouro Nacional.

Salto é o atual secretário da Fazenda e Planejamento da gestão de Rodrigo GArcia (PSDB) de São Paulo. É formado pela Fundação Getúlio Vargas (FVG) em ciências econômicas, e possui um mestrado pela mesma instituição em administração.

Atuou na assessoria do então senador José Serra (PSDB), e foi aprovado em 2016 como o 1º Diretor-Executivo da recém-criada Instituição Fiscal Independente (IFI), instituição do Senado Federal criada com o objetivo de aumentar a transparência das contas públicas brasileiras.

Durante o pronunciamento, Haddad nomeou Anelize Almeida para PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) e Gustavo Caldas como subprocurador geral da Fazenda Nacional . Anelize é a primeira mulher a ocupar um cargo na pasta de Haddad.

"Eu cuidei pessoalmente das nomeações num momento em que nós vamos estruturar um grupo de acompanhamento do risco fiscal no Brasil", afirmou o ex-prefeito de São Paulo.