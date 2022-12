Raphael Ribeiro/Agência Brasil Nota de duzentos reais

Um levantamento realizado pelo PoderData mostra que apenas 48% das pessoas com 16 anos ou mais possuem ou não sabem se teriam R$ 200 reservados para emergências.

Entre os 2.500 entrevistados, 35% não teriam o valor, e 17% não sabem se conseguiriam ter o dinheiro.

A pesquisa, realizada entre 11 e 13 de dezembro, mostra que houve um aumento em comparação ao mesmo levantamento realizado em julho deste ano. No período anterior, 57% afirmaram possuir R$ 200 disponíveis para situações emergenciais.

Os dados foram divididos entre grupos de renda, sexo, região e idade, entre outros . Entre aqueles que possuem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, apenas 30% teriam R$ 200 para emergências.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Categorias

A maior diferença apontada pela pesquisa se dá diante do nível de escolaridade: 71% daqueles com nível superior teriam o valor disponível para imprevistos, 50% daqueles com médio completo teriam, e apenas 32% dos entrevistados de nível fundamental conseguiriam lidar com uma emergência de R$ 200.

Logo em seguida, a variação registrada entre as diferentes rendas familiares registraram que, entre aqueles com até 2 salários mínimos, apenas 30% conseguiriam o valor. Entre dois e cinco salários mínimos, o número avança para 59% e, entre aqueles com renda familiar superior, o dado avança para 68%.

Os homens aparecem com um número maior que teriam o valor disponível em casos de emergências. De todos os entrevistados, 50% conseguiriam arcar com um imprevisto de R$ 200, enquanto 46% das mulheres teriam o valor.

No total, 31% do sexo masculino não teria o dinheiro, contra 39% do sexo feminino sem poder arcar com emergências acima de R$ 200. o grupo que não soube responder representa 19% e 15%, respectivamente.

A pesquisa aponta uma grande diferença entre as regiões no país. No Sudeste, 54% teriam o valor para arcar com algum imprevisto. Em seguida, os moradores do Nordeste ficam em segundo lugar, com 48% dos entrevistados afirmando que teriam a verba disponível. No Norte são 42%, de acordo com os dados coletados.

No Sul e Centro-Oeste, a margem de erro de 2% coloca os dois como empatados, com 35% e 37%, respectivamente.

Por idade, a variação ficou maior entre aqueles que não teriam R$ 200 para situações emergenciais. Para os jovens entre 16 a 24 anos, 43% não teriam, já para aqueles entre 25 a 44, são 36%. Os entrevistados entre 45 a 59 possuem uma parcela de 33%, enquanto 30% daqueles com 60 anos ou mais não teriam como arcar com a despesa.