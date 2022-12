Rovena Rosa/Agência Brasil Congonhas registrou sete voos cancelados até às 13h desta segunda-feira

A greve de pilotos e comissários de voos deflagrada nesta segunda-feira (19) provocou o cancelamento de ao menos 20 voos em todo país até às 13h, segundo dados divulgados pela Infraero. Segundo a empresa, os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram os mais impactados pela paralisação, com sete e 14 voos cancelados, respectivamente.

A paralisação teve duração de duas horas e as operações dos aeroportos foram retomadas por volta das 8h30. Além de Congonhas, os aeroportos de Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Galeão (RJ), Confins (BH), Brasília (DF), Belém (PA), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), Mato Grosso do Sul (MS) e Viracopos, em Campinas (SP) também registraram atrasos e cancelamentos.

Em Guarulhos (SP), principal aeroporto da América Latina, a paralisação causou apenas atrasos e a operação foi retomada às 8h40. Segundo a empresa que gerencia a pista, não houve cancelamento em voos programados.

Os aeroportos de Brasília e Goiânia registraram o cancelamento de três voos nesta segunda-feira. Os demais apenas apontaram atrasos em pousos e decolagens.

A greve



A greve dos aeronautas foi aprovada na última semana para pedir reajuste salarial e melhores condições de trabalho para pilotos e comissários de voo. As paralisações estão previstas para todos os dias entre às 6h e às 8h.

Na sexta-feira (16), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que 90% da categoria mantivesse a operação nos aeroportos durante a paralisação. Ainda não há informações se essa porcentagem foi cumprida.

Neste domingo (18), o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) rejeitou a proposta da Convenção Coletiva de Trabalho para o próximo ano. A proposta previa a recomposição de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos salários fixos e variáveis, além de reajuste real de 0,5% sobre diárias, piso salarial, vale-alimentação e seguros.

Uma nova rodada de negociações está prevista para esta semana, mas a data não foi informada pelo SNA.