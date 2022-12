Divulgação Mega da Virada tem sorteio neste sábado

A Mega-Sena da Virada deste ano terá o maior prêmio já pago na história do concurso, alcançando R$ 450 milhões. O sorteio acontecerá na noite do dia 31 de dezembro, próximo sábado.



Como a Mega da Virada não acumula, se ninguém acertar as seis dezenas, dividem o prêmio todas as pessoas que acertarem cinco números.

No ano passado, o prêmio foi de R$ 378 milhões, o maior até então, dividido entre duas pessoas. O maior número de sorteados foi em 2018, quando 52 pessoas dividiram o prêmio, levando para casa R$ 5,8 milhões cada.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do sábado (31). Assim como nos concursos recorrentes da Mega-Sena, a aposta simples, que dá direito a marcar seis números, custa R$ 4,50.

Para apostar pela internet , porém, é necessário gastar no mínimo R$ 30. Para atingir o valor, é possível fazer sete apostas simples, resultando em R$ 31,50, ou uma aposta única de sete números, que custa o mesmo valor.

Tanto em casas lotéricas quanto pela internet, é possível fazer apostas mais caras e aumentar as chances de ganhar. Confira: