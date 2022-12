Felipe Moreno Mega-Sena: o que fazer se você ganhar algum sorteio?

Final do mês de dezembro é a hora de fazer a famosa “fezinha” em ao menos um jogo simples de seis números na Mega Sena da Virada . O último sorteio da loteria oficial acontece dia 31 de dezembro e, mais uma vez, promete um prêmio de tirar o fôlego para um ou mais sorteados que acertarem todas as dezenas: R$ 450 milhões. Já pensou?

Parece dinheiro que não acaba mais. Mas, na verdade, só parece. Mesmo R$ 450 milhões podem virar pó caso o patrimônio não seja bem administrado, explica Antonio van Moorsel, estrategista-chefe da Acqua Vero Investimentos.

“Fortunas podem ser construídas ou destruídas no longuíssimo prazo. Em 40 anos, um país pode passar por crises econômicas e políticas, hiperinflação, guerras, entre outros tantos fatores que podem fazer mesmo um patrimônio de quase meio bilhão ir pelo ralo”, destaca.

Segundo ele, além da sorte de ganhar, o ganhador (ou ganhadores) precisará ter competência para cuidar da bolada. “O ideal é contar com o apoio de profissionais para as escolhas que a pessoa precisará fazer, como uma assessoria de investimentos, para saber onde e de que maneira aplicar a fortuna para manter o patrimônio protegido da inflação e dos riscos, bem como lidar com diversas questões tributárias e jurídicas que de uma hora pra outra passarão a fazer parte da sua vida”, explica van Moorsel.

Deixa na poupança?

Uma curiosidade comum que sempre sai na imprensa em tempos de Mega da Virada é responder: os R$ 450 milhões renderiam quanto por mês se fossem deixados na poupança? De acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 2,7 milhões no primeiro mês. Depois o valor aumentaria mês a mês, graças aos juros compostos. Seria essa a melhor estratégia?

Segundo o estrategista-chefe da Acqua Vero, não. “É importante sempre contar com uma carteira diversificada. Nesse caso é possível ter um portfólio considerado conservador, com grande parte dos investimentos em renda fixa, mas parte também em fundos multimercado, moedas, ativos no exterior e produtos alternativos. Importante destacar, também, que para quem conta com uma capacidade de investimento de R$ 450 milhões abrem-se diversas oportunidades sofisticadas de investimento que normalmente não estão à disposição dos investidores de varejo, como fundos exclusivos, por exemplo. Por isso é importante contar com uma assessoria profissional”, conclui van Moorsel.