Valter Campanato/Agência Brasil Notas de dólar

O dólar atingiu a maior cotação dos últimos 18 meses e chegou a R$ 5,79 nesta segunda-feira (16). É o valor mais alto desde abril de 2025.

Diversos fatores externos e internos contribuíram para essa alta. Entre eles, estão questões políticas no Brasil e o reajuste fiscal, projeto que traz medidas para reforçar o controle das contas públicas, conter despesas e ampliar a arrecadação federal.

As mudanças tentam controlar a dívida pública a partir do próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O objetivo do Governo Federal é conter e tentar estabilizar a dívida pública, preservando as políticas sociais.

Sendo assim, na última quinta-feira (12), o Senado aprovou o texto principal da proposta. Foram 45 votos a favor e 31 votos contra.

Além disso, de acordo com Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, a busca por proteção cambial contribui para a valorização da moeda americana.

A valorização do dólar reflete diretamente a percepção de risco fiscal no Brasil e o avanço dos juros futuros (DIs), fatores que estimulam a busca por proteção cambial e a saída de capital estrangeiro em direção a ativos considerados mais seguros." Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad

O ambiente internacional também é adverso. Com isso, houve uma valorização do dólar em outras nações.

Ainda nesta segunda-feira (16), o Índice Dólar (DXY) avançou 0,15%. O DXY compara a força da moeda norte-americana contra outras moedas globais, como o euro, a libra e iene.

As principais bolsas dos Estados Unidos operavam no campo negativo nesta segunda-feira. Em Wall Street, o índice Nasdaq lidera as perdas, seguido pelo S&P 500, ambos pressionados pelo setor de tecnologia e semicondutores diante de propostas para restringir exportações de chips avançados e da cautela antes da divulgação do balanço da Nvidia.

Segundo a CEO da Magno Investimentos, Olívia Flôres de Brás, o cenário internacional não favorece um alívio.

A especialista explicou que o câmbio confirma a perda de confiança nas perspectivas domésticas, embora também reflita fatores internacionais.

No cenário internacional, o ambiente também não oferece alívio automático. Os Estados Unidos seguem influenciando a precificação global dos ativos por meio da política monetária do Federal Reserve, dos rendimentos dos títulos do Tesouro e da força do dólar." Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos

Paralelamente, ainda conforme explicou Olívia, a desaceleração da China compromete as perspectivas de demanda por commodities, especialmente minério de ferro, relevante para a balança comercial brasileira.

Quando o capital internacional encontra remuneração atrativa nos Estados Unidos e dúvidas fiscais em mercados emergentes, a disputa por recursos se intensifica." Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos

Com o dólar mais elevado, a economia desacelera em um cenário de curto e médio prazo. A alta da moeda pressiona custos de importação, insumos industriais, equipamentos e compromissos em moeda estrangeira.

Por outro lado, ele também pode favorecer a exportação.



