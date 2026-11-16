Valter Campanato/Agência Brasil Dólar

O dólar disparou nesta segunda-feira (16) e fechou em alta de 2,15%, cotado a R$ 5,7767. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,7949, maior valor desde 17 de abril de 2025, quando encerrou a R$ 5,8042.

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caía 2,11% por volta das 17h, aos 168.827 pontos, em meio à preocupação dos investidores com a situação das contas públicas do país e os sinais de desaceleração da economia. A movimentação também acompanha o cenário internacional, com atenção voltada ao setor de tecnologia e aos desdobramentos envolvendo a Nvidia.

Na sexta-feira (13), o dólar já havia registrado avanço de 0,05%, encerrando o dia negociado a R$ 5,6549. O Ibovespa, por sua vez, subiu 0,66%, aos 172.458 pontos.

Pacote fiscal mantém investidores cautelosos

Um dos principais fatores que influenciam o mercado é a expectativa em torno das medidas anunciadas pelo governo federal para controlar o crescimento dos gastos públicos.

Na semana passada, o Senado aprovou o texto-base de um pacote de ajuste fiscal que pode gerar uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027, segundo estimativas do Ministério do Planejamento.

A votação, porém, ainda não foi concluída. Quatro destaques precisam ser analisados pelos senadores antes que o projeto siga para a Câmara dos Deputados. A previsão é que essa etapa seja realizada na terça-feira (17).

Entre as principais medidas previstas estão:

Limites mais rígidos para o crescimento das despesas públicas;

Possibilidade de bloqueio temporário de determinadas despesas;

Redução de benefícios fiscais concedidos a empresas;

Mudanças nas regras de utilização de recursos públicos.

A proposta busca melhorar o resultado das contas públicas e conter o avanço da dívida. No entanto, investidores acompanham se as medidas serão suficientes para alcançar os objetivos anunciados.

A preocupação com o equilíbrio fiscal influencia diretamente as expectativas sobre a economia brasileira. Quando o mercado avalia que existe maior risco nas contas do governo, pode aumentar a procura por moedas consideradas mais seguras, como o dólar, pressionando a cotação em relação ao real.

Prévia do PIB mostra retração da atividade econômica

Outro fator que entrou no radar dos investidores nesta segunda-feira foi a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

O indicador registrou queda de aproximadamente 0,9% no terceiro trimestre de 2026, na comparação com os três meses anteriores. O resultado representa uma retração após o crescimento de 0,27% observado no segundo trimestre.

A queda foi registrada nos principais setores da economia. A agropecuária recuou 2%, enquanto a indústria apresentou baixa de 1,1%. O setor de serviços também teve resultado negativo, com retração de 0,5%.

O desempenho indica uma perda de ritmo da atividade econômica e pode influenciar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária.

O IBC-Br não substitui o cálculo oficial do PIB, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas funciona como um sinalizador do comportamento da economia brasileira.

Crise envolvendo Nvidia também entra no radar

No cenário internacional, os investidores acompanham os desdobramentos envolvendo a Nvidia, uma das principais empresas do setor de tecnologia e inteligência artificial.

A companhia enfrenta uma crise após a saída de seu fundador, Jensen Huang, dos cargos de presidente, diretor-executivo e integrante do conselho de administração, anunciada na quinta-feira (12).

O caso ganhou repercussão após a divulgação de informações sobre um relacionamento extraconjugal de Huang com Alice Huang, empresária chinesa que está sob suspeita de envolvimento em atividades de espionagem relacionadas à China. As suspeitas são investigadas por autoridades, mas não há confirmação pública de que ela tenha atuado para o governo chinês.

A situação provocou questionamentos sobre a governança da empresa e possíveis impactos para seus negócios. O episódio também aumentou a cautela em relação às companhias ligadas à inteligência artificial, que vinham recebendo grande atenção dos investidores.

O desempenho das ações da Nvidia e os desdobramentos da investigação são acompanhados de perto pelo mercado internacional, principalmente pelo peso da companhia no setor de tecnologia.

Bolsas internacionais também registram perdas

O movimento de cautela não ficou restrito ao Brasil. As principais bolsas asiáticas encerraram a sessão desta segunda-feira com resultados negativos.

No Japão, o índice Nikkei recuou 2,42%. Na Coreia do Sul, o Kospi apresentou queda de 3,59%. Já o SSEC, principal indicador da Bolsa de Xangai, terminou o pregão com baixa de 0,87%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng seguiu na direção contrária e avançou 0,49%.

Entre os fatores que influenciaram os mercados estão as preocupações com o desempenho da economia global, as incertezas envolvendo o setor de inteligência artificial e a repercussão do caso Nvidia.

Os investidores também acompanham o comportamento dos preços internacionais do petróleo. A Agência Internacional de Energia (AIE) apontou um cenário de excesso de oferta global, mesmo diante das tensões provocadas pela guerra no Oriente Médio.

Por volta das 10h10, o barril do Brent, referência internacional, recuava 1,43%, cotado a US$ 94,47. O WTI, referência nos Estados Unidos, registrava queda de 1,10%, negociado a US$ 87,59.





Acumulado do dólar e do Ibovespa

Com a movimentação desta segunda-feira, a moeda americana e o principal índice da Bolsa brasileira apresentam resultados diferentes no acumulado dos períodos.

Dólar

Na semana: alta de 2,66%;

No mês: alta de 3,87%;

No ano: alta de 3,03%.

Ibovespa