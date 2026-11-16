Reprodução Fábrica fecha e demite 154 funcionários

A Ferrara Candy Compan y, fabricante de doces conhecidos como Nerds, Laffy Taffy, Lemonheads e Jelly Belly, anunciou o fechamento de uma de suas fábricas em Chicago, nos Estados Unidos. Essa decisão irá afetar cerca de 154 funcionários e faz parte de uma mudança na organização da produção da empresa.

A unidade fica localizada na 2945 W. 31st Street, no bairro de L ittle Village, e seu encerramento está previsto para abril do próximo ano. De acordo com a companhia, a fábrica já operava abaixo de sua capacidade há alguns anos, o que levou essa decisão de transferir a produção para outras unidades.

No local, são fabricados produtos como os salgadinhos de frutas Funables e as tiras de frutas Stretch Islan d. Apesar do encerramento, a empresa afirma que os itens continuarão sendo produzidos em algumas outras instalações e que a mudança não deve afetar na disponibilidade dos produtos para os consumidores.

Em comunicado, a Ferrara informou que a decisão foi muito difícil, principalmente pela relação construída com os funcionários e com a comunidade local.

Funcionários receberão apoio após demissões

Reprodução Funcionário da Ferrara Candy Company

Com o fechamento da fábrica, 154 trabalhadores serão desligados. Para ajudar esses profissionais que serão afetados, a Ferrara informou que oferecerá pacotes de indenização aos funcionários elegíveis e serviços de recolocação profissional, que auxiliam na busca por novas oportunidades de emprego.

Além disso, os trabalhadores podem se candidatar a vagas disponíveis em outras unidades da empresa e de suas afiliadas.

O comunicado sobre o encerramento foi enviado ao Departamento de Comércio e Oportunidades Econômicas de Illinois, seguindo as regras da Lei WARN. A legislação exige que empresas com 75 ou mais funcionários comuniquem ao Governo e aos trabalhadores, com pelo menos 60 dias de antecedência, casos de fechamento de unidades ou demissões em massa.

Fechamento acontece após outros cortes na empresa

Essa não é a primeira vez que a Ferrara anuncia demissões em massa. No início deste ano, a companhia desligou 69 funcionários que trabalhavam em cargos corporativos no campus da Jelly Belly, em Fairfield, na Califórnia.

A marca foi comprada pela Ferrara no ano de 2023. Após a aquisição, a empresa decidiu concentrar os cargos administrativos em sua sede, em Chicago. Mesmo com os cortes, a fábrica, o armazém e o centro de visitantes da Jelly Belly na Califórnia continuam funcionando.

As demissões começaram em junho e devem continuar até o fim do ano. Em 2024, a Ferrara também fechou outra fábrica da marca, localizada em North Chicago, transferindo toda a produção para a unidade de Fairfield.

Setor de doces enfrenta queda nas vendas

Além das mudanças internas, a Ferrara também enfrenta um cenário mais difícil para o mercado de doces nos Estados Unidos. Com o aumento significativo nos preços veio afetado o consumo e levou parte dos clientes a diminuir as compras.

Dados da NielsenIQ mostram que as vendas de doces de Halloween caíram cerca de 6,7% em comparação com o ano passado, considerando o período até 17 de outubro. Nos últimos cinco anos, os preços desses produtos aumentaram 44%.

A situação também atinge outras empresas do setor. A Hershey, uma das concorrentes da Ferrara, registrou uma queda de quase 11% n o volume de vendas de doces durante o terceiro trimestre. O resultado mostra como os preços mais altos têm influenciado o comportamento dos consumidores.

Ferrara Candy Company

Fundada em 1908, no bairro de Little Italy, em Chicago, a Ferrara tem quase 120 ano s de história no mercado de doces. A empresa surgiu em 2012, após a união da Ferrara Pan Candy Company, da região de Chicago, com a Farley's & Sathers Candy Compan y, de Minnesota.

Em 2017, a companhia foi adquirida pela italiana Ferrero, conhecida por marcas como Nutella e Kinder. Atualmente, a Ferrara conta com mais de 8.300 funcionários em 27 instalações e vende seus produtos em diferentes países.

Seu catálogo reúne marcas populares, com o Sweetarts, Trolli, Laffy Taffy, Red Hots, Nerds e Jelly Belly. A empresa também distribui nos Estados Unidos doces como Butterfinger e Baby Ruth, que pertenciam à Nestlé.

Mesmo com o fechamento da fábrica de Little Village, Illinois continua sendo uma região importante para as operações da companhia. O estado possui outras unidades de produção em cidades como Itasca, Bellwood e Forest Park, além de um centro de embalagem e distribuição em DeKalb, inaugurado em 2021, com investimento de US$ 100 milhões ( R$ 571.980.000,00).

A sede global da Ferrara também permanece em Chicago, no antigo prédio dos Correios, no centro da cidade. O local recebeu as operações corporativas da empresa em 2019 e conta com cerca de 600 funcionários.

A companhia afirma que continuará comprometida com Chicago e que o fechamento da fábrica não deve prejudicar suas marcas nem o fornecimento de seus produtos.