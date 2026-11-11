Divulgação/Uber Justiça suspende programa da Uber que cobra motoristas

A Uber vai ter que suspender um programa que permite aos motoristas pagar antecipadamente para trabalhar pelo aplicativo. A decisão foi tomada pela Justiça do Trabalho, em primeiro momento na Bahia, e vale para todo o Brasil. A empresa tem 48 horas para interromper esse serviço.

A modalidade, que se chama Passe para Motoristas, funciona de uma forma diferente do modelo tradicional. Em vez de receber uma parte do valor de cada corrida, o motorista paga uma quantia antes de começar a trabalhar e durante o período contratado, fica com todo o dinheiro recebido das viagens que realiza.

O programa está disponível em 42 municípios e oferece passes com diferentes períodos de duração. Porém, a iniciativa passou a ser questionada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que considera a cobrança antecipada irregular.

Motoristas precisam pagar para trabalhar pelo aplicativo

AP Aplicativo uber

O funcionamento do programa funciona da seguinte maneira: o motorista compra um passe para poder utilizar a plataforma por um período determinado. Existem opções de 24 e 72 horas, além de modalidades relacionadas a um limite de ganhos.

De acordo com informações do jornal UOL, em julho, um passe de 24 horas era vendido por R$ 83.

Apesar de receber o valor completo das corridas, o motorista não tem garantia de que conseguirá um número mínimo de passageiros durante o período contratado. A própria Uber informa, nos seus termos de uso, que a quantidade de viagens depende de fatores como horário, trânsito, condições do tempo e época do ano.

Isso significa que o profissional pode pagar pelo passe e, mas mesmo assim, não conseguir realizar corridas suficientes para compensar o dinheiro gasto.

MPT questiona cobrança feita pela empresa

O programa foi levado à Justiça pelo Ministério Público do Trabalho, que questiona sobre a necessidade de os motoristas pagarem antecipadamente para ter acesso às oportunidades de trabalho dentro do aplicativo.

O procurador Ilan Fonseca, responsável pela ação, afirma que a cobrança é ilegal. Segundo ele, a prática também vai contra a Convenção 181 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelece regras para agências privadas de emprego.

Com a decisão, a Justiça determinou que a Uber interrompa o funcionamento do Passe para Motoristas em todo o país. Caso a empresa não cumpra a ordem dentro do prazo estabelecido, terá que pagar uma multa de R$ 100 mil por dia.

A decisão é liminar, ou seja, foi concedida antes do julgamento definitivo do caso. Por isso, a Uber ainda pode recorrer.

Nota da Uber

A Uber está analisando a decisão liminar da 9ª Vara do Trabalho de Salvador e avalia as medidas judiciais cabíveis para contestá-la e buscar a suspensão de seus efeitos.

Ainda em fase de testes, o Passe para Motoristas foi desenvolvido como uma alternativa comercial ao modelo tradicional de pagamento da taxa de serviço por viagem, substituindo a cobrança variável nas modalidades elegíveis. O valor do Passe é informado previamente no aplicativo, permitindo aos parceiros conhecer o preço da intermediação e escolher a modalidade que melhor se encaixa em sua rotina: Passe por Ganhos ou Passe por Tempo. Mediante o pagamento do Passe, as viagens cobertas contam com taxa de serviço de 0% no acumulado semanal.

A decisão liminar promove evidente insegurança jurídica e desequilíbrio concorrencial, visto que o modelo de assinatura é praticado por diversos aplicativos do setor de transporte individual privado, há anos, sem que isso tenha ensejado questionamentos da Justiça. Como reconhece a própria decisão, a cobrança por preço fixo não é ilegal e pode beneficiar motoristas – que é exatamente a razão dos testes realizados pela Uber. A discussão judicial se refere às condições de implantação do programa e ainda terá julgamento de mérito.

