Divulgação/Governo de SP Sabesp

Desde segunda-feira (9), a conta de água e esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) ganhou uma nova cara. A mudança vale tanto para as faturas físicas quanto para as digitais e foi pensada para tornar as informações mais claras para o consumidor — com destaque especial para os impostos detalhados no papel.

A empresa garante que a novidade é apenas visual: nada muda nas tarifas, nas datas de vencimento, nas opções de pagamento ou nos serviços prestados no dia a dia.

Novo leiaute e mais transparência

A conta continua a mesma, mas agora exibe um leiaute moderno e fácil de entender. Com os impostos explicados detalhadamente, a Sabesp se adequa às exigências da Reforma Tributária e à modernização fiscal que alcança as empresas de saneamento.

Divulgação/Sabesp Nova conta da Sabesp





A companhia ressalta que os valores cobrados dizem respeito exclusivamente aos serviços de saneamento. Todas as tarifas são reguladas por órgãos competentes, conforme os contratos de concessão e as diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).





Para receber a nova fatura sem problemas, a recomendação é manter os dados cadastrais atualizados. Isso garante a correta identificação do titular e a entrega dos comunicados oficiais. Além disso, a companhia orienta os clientes a redobrarem sua atenção sobre tentativas de fraude. Caso surja alguma dúvida, entrar em contato com os canais oficiais da empresa.

A companhia tem três canais de atendimento. Você pode tirar suas dúvidas no WhatsApp: (11) 3388-8000, por telefone no 0800 055 0195 (ligação gratuita, 24 horas por dia) e pela agência virtual: www.sabesp.com.br