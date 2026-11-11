Sabesp
Divulgação/Governo de SP
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Desde segunda-feira (9), a conta de água e esgoto da  Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)  ganhou uma nova cara. A mudança vale tanto para as faturas físicas quanto para as digitais e foi pensada para tornar as informações mais claras para o consumidor — com destaque especial para os impostos detalhados no papel.

A empresa garante que a novidade é apenas visual: nada muda nas tarifas, nas datas de vencimento, nas opções de pagamento ou nos serviços prestados no dia a dia.

Novo leiaute e mais transparência

A conta continua a mesma, mas agora exibe um leiaute moderno e fácil de entender. Com os impostos explicados detalhadamente, a Sabesp se adequa às exigências da Reforma Tributária e à modernização fiscal que alcança as empresas de saneamento.

Nova conta da Sabesp
Divulgação/Sabesp
Nova conta da Sabesp


A companhia ressalta que os valores cobrados dizem respeito exclusivamente aos serviços de saneamento. Todas as tarifas são reguladas por órgãos competentes, conforme os contratos de concessão e as diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).


Para receber a nova fatura sem problemas, a recomendação é manter os dados cadastrais atualizados. Isso garante a correta identificação do titular e a entrega dos comunicados oficiais. Além disso, a companhia orienta os clientes a redobrarem sua atenção sobre tentativas de fraude. Caso surja alguma dúvida, entrar em contato com os canais oficiais da empresa.

A companhia tem três canais de atendimento. Você pode tirar suas dúvidas no WhatsApp: (11) 3388-8000, por telefone no 0800 055 0195 (ligação gratuita, 24 horas por dia) e pela agência virtual:  www.sabesp.com.br

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