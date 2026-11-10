Divulgação Justiça condena Assaí a pagar R$ 50 mil após denúncias de funcionários

O Assaí Atacadista foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 50 mil por danos morais coletivos, após uma série de denúncias sobre irregularidades no ambiente de trabalho de sua unidade em Piracicaba (SP). Entre as principais reclamações dos funcionários estavam a restrição ao uso de banheiros, episódios de assédio moral e pressão abusiva por parte das chefias.

Além da indenização, a Justiça determinou que a empresa suspenda imediatamente qualquer prática que impeça ou dificulte o acesso aos banheiros, abstenha-se de exigir o desvio de função e reorganize a jornada de trabalho. Em caso de descumprimento, a rede estará sujeita a novas multas.

A ação foi apresentada em março do ano passado em 2025 pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba. A empresa responsável pela rede Assaí é a Sendas Distribuidora S/A.

Funcionários procuraram o sindicato para denunciar problemas

As primeiras reclamações chegaram ao sindicato em junho de 2024, quando 11 funcionários procuraram a entidade para contar o que estavam acontecendo no trabalho.

As queixas envolviam problemas com as chefias e situações que, conforme informações dos trabalhadores, desrespeitavam seus direitos. O caso também chegou ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), que já tinha recebido reclamações de outros três funcionários da mesma unidade.

Ao todo, foram 14 trabalhadores que participaram das primeiras denúncias, a maior parte eram operadores de caixa. De acordo com o sindicato, quase 90% dos funcionários desse setor foram atrás de ajuda para relatar esses problemas.

Entre as reclamações estavam casos de racismo, recusa de atestados médicos e diferenças no tratamento entre os funcionários, principalmente na escolha das escalas de trabalho.

Em setembro do ano de 2024, o sindicato, o Cerest e o Instituto Sindical realizaram uma ação para guiar os trabalhadores e as chefias sobre o assédio moral . Durante a visita na unidade, foram entregues cartilhas explicando o assunto.

Mesmo depois dessa iniciativa, as reclamações continuaram. Em outubro do mesmo ano, o Cerest chamou o gerente da loja para conversar sobre os relatos. Conforme o órgão, ele afirmou que não tinha conhecimento dos problemas e que não via necessidade de investigação.

Pesquisa mostrou dificuldades enfrentadas pelos funcionários

Para entender melhor as denúncias, o sindicato realizou, com orientação do Cerest, uma pesquisa anônima com 30 funcionários dos setores que estavam envolvidos.

Os resultados mostraram que muitos trabalhadores encaravam dificuldades durante a rotina. Dos 30 entrevistados, 24 disseram que precisavam esperar muito tempo para conseguir ir ao banheiro.

Um dos casos relatados foi o de uma operadora de caixa que esperou cerca de uma hora e meia para conseguir sair do posto. Depois de decidir ir ao banheiro, ela acabou sendo demitida.

A pesquisa também apontou que 25 funcionários eram obrigados a realizar atividades que não faziam parte de suas funções. Depois de trabalhar em caixas, eles precisavam repor produtos nas prateleiras, limpar gôndolas e recolher carrinhos espalhados pela loja e pelo estacionamento.

Outro ponto preocupante foi o tratamento recebido pelas equipes. Vinte trabalhadores disseram já ter sofrido ou presenciado situações de assédio, principalmente envolvendo chefes e fiscais de caixa.

A cobrança por metas também foi bastante mencionada. Dos entrevistados, 29 afirmaram que tinham dificuldades para alcançar resultados exigidos e que eram xingados e humilhados por isso, muitas vezes na frente dos clientes.

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Além disso, 11 funcionários relataram ter recebido punições onde consideravam injustas. Outros 19 disseram que não conseguiam conversar ou resolver problemas com o setor de Recursos Humanos (RH).

Mudanças nos horários atrapalhavam a rotina pessoal

As escalas de trabalho também foram motivo de reclamação. Segundo os funcionários, a empresa utilizava um modelo chamado pelo gerente de "escala inteligente".

Nesse sistema, os horários de entrada mudavam de um dia para o outro. Um funcionário poderia começar às 8h em um dia, às 9h no seguinte e às 10h no outro.

As folgas também podiam ser alteradas sem aviso com tempo suficiente. De acordo com os relatos, essas mudanças dificultavam a organização da vida pessoal e familiar dos trabalhadores, que não conseguiam planejar suas coisas com certa antecedência.

Justiça entendeu que a empresa desrespeitou direitos

Depois de analisar os documentos e os relatos apresentados durante o processo, o juiz entendeu que a empresa não oferecia condições adequadas de trabalho aos funcionários.

A decisão destacou principalmente a pressão para atingir metas, as ofensas e as humilhações realizadas pelas chefias, inclusive na frente de clientes.

O Ministério Público do Trabalho ( MPT), que acompanhou o caso, também defendeu que a empresa fosse condenada.

Na sentença, o juiz afirmou que ficou comprovado que a empresa desrespeitou direitos básicos dos trabalhadores de maneira grave e repetida.

Sendo assim, determinou que o Assaí pare de dificultar o acesso aos banheiros, obrigar funcionários a realizar tarefas de outros cargos, praticar violência psicológica e fazer escalas sem organização e previsibilidade.

Empresa pode receber novas multas se não cumprir decisão

Além dos R$ 50 mil por danos morais coletivos, a Justiça estabeleceu outras punições caso a empresa não cumpra com as determinações.

Se tiver qualquer descumprimento, será aplicada uma multa de R $ 5 mil por infração, que será destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A empresa também poderá ter que pagar R$ 1 mil para cada funcionário prejudicado.

Segundo o juiz, a indenização tem o objetivo de punir a empresa, evitar que os problemas aconteçam novamente e servir de exemplo para outros empregadores.

A condenação também prevê o pagamento de honorários de 10% aos advogados do sindicato. O valor total foi estimado em R$ 55 mil, além de R$ 1.100 referentes às despesas do processo.

Trabalhadores que passam por problemas parecidos, como assédio moral, humilhações ou desrespeito de seus direitos, podem procurar o sindicato da sua categoria para receber orientação e buscar ajuda. Também é possível denunciar irregularidades na Justiça do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho (MPT).





Em contato com o iG, a rede Assaí Atacadista reconheceu a decisão judicial e informou que instaurou uma apuração interna para esclarecer a natureza das denúncias. A empresa condenou a possibilidade de comportamentos desrespeitosos e de assédio, e reforçou que boas políticas são repassadas aos funcionários. Leia a íntegra da nota:

A Companhia informa que foi notificada da decisão judicial e está conduzindo uma apuração interna para esclarecer os fatos e avaliar as medidas cabíveis, além de adotar as providências jurídicas pertinentes. A rede não compactua com qualquer forma de assédio, abordagem desrespeitosa ou restrição indevida aos direitos de seus colaboradores. A empresa reforça que suas orientações internas estão pautadas pelo cumprimento da legislação vigente e pelo respeito e bem-estar de todos os profissionais. Assaí Atacadista



