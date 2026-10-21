Agência Brasil Pagamentos incluem processos de setembro de 2026

Mais de 193 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de programas assistenciais estão entre os contemplados com R$ 2,93 bilhões em pagamentos de atrasados, referentes a revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou os recursos para os Tribunais Regionais Federais (TRFs), relativos a 138.945 processos autuados em setembro de 2026.

Ao todo, foram liberados R$ 3,52 bilhões pelo CJF para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que abrangem 243.718 processos e 313.181 beneficiários.

Como serão feitos os depósitos dos recursos

Agora, de acordo com informação divulgada pelo Conselho, cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros para os beneficiários.

No caso dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os créditos são feitos em contas abertas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, em nome dos ganhadores das ações.

Os beneficiários do INSS fluminenses e capixabas devem acessar o site do TRF2 e informar o número do CPF e preencher somente um dos campos — "Nº de registro de precatório ou RPV", "Nº do processo de origem" ou "Nº da requisição (9 ou 11 dígitos)" — para concluir a consulta.

Os demais, com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, essa informação deve ser buscada na consulta de RPVs disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável.





Veja a abaixo a lista completa dos TRFs (de acordo com seu estado) para consultar a lista dos atrasados do INSS:

TRF da 1ª Região (sede no DF, com jurisdição em: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 1.082.675.321,61

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 914.382.237,36 (42.064 processos, com 51.162 beneficiários(as))



TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)

Geral: R$ 304.028.190,00

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 217.786.994,00 (9.880 processos, com 14.649 beneficiários(as))



TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)

Geral: R$ 480.420.719,46

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 370.159.977,10 (12.584 processos, com 16.667 beneficiários(as))



TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição em: RS, PR e SC)

Geral: R$ 688.778.298,95

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 588.997.516,74 (32.386 processos, com 46.914 beneficiários(as))



TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em: PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 617.943.171,11

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 523.189.414,53 (25.066 processos, com 42.362 beneficiários(as))



TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição em MG)

Geral: R$ 345.414.843,83

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 316.396.862,03 (16.965 processos, com 21.488 beneficiários(as))

