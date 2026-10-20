Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil Carteira de trabalho

A quarta edição da Feira Emprega Transporte, que será realizada no próximo dia 28 de outubro, em Deodoro, na zona Oeste do Rio, reunirá mais de 30 empresas e oferecerá mais de 1.300 vagas nas áreas de transporte, comércio, logística e administração, entre outras. O evento será realizado das 9h às 16h, na unidade do SEST SENAT, com entrada gratuita.

Além de conhecer as oportunidades de emprego disponíveis, os candidatos poderão receber auxílio para elaborar o currículo e participar de entrevistas no próprio local, conforme a programação das empresas. Também haverá oportunidades de estágio.

A organização recomenda que os interessados façam a inscrição antecipadamente pela plataforma Emprega Transporte.

Empresas e oportunidades

A feira contará com empresas das zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro e de municípios da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Mesquita e Belford Roxo.

Segundo a organização, a proposta é facilitar o encontro entre quem procura trabalho e quem precisa contratar, reunindo diferentes processos de recrutamento em um mesmo espaço.

Entre as vagas anunciadas estão 510 oportunidades para motoristas de caminhão, carreta, truck e bitrem; 208 para motoristas de ônibus; 130 para atendentes de restaurante, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência; 52 para auxiliares de serviços gerais e 26 para ajudantes de produção.

Há ainda 24 vagas para jovens aprendizes, distribuídas entre atividades administrativas, mecânica, refrigeração e elétrica. A relação de oportunidades inclui também funções de mecânico, eletricista, bilheteiro, assistente de logística, operador de caixa e profissionais de manutenção, além de cargos em outras áreas.

Orientação e contato com recrutadores

Ainda de acordo com os organizadores da feira, um dos diferenciais da quarta edição será a possibilidade de o candidato receber orientação para preparar o currículo.

A iniciativa busca ajudar especialmente quem encontra dificuldades para organizar suas experiências e qualificações profissionais na hora de procurar emprego.

A presença de recrutadores também permitirá que participantes tenham contato com as empresas e, conforme a disponibilidade de cada uma, realizem entrevistas no local.





A diretora da Feira Emprega Transporte em Deodoro, Dirlene Mendonça Martins de Farias, destaca a proposta de facilitar o acesso às oportunidades.

“Sabemos que procurar emprego nem sempre é uma tarefa simples. Por isso, queremos oferecer mais do que uma relação de vagas. O candidato poderá receber orientação para preparar o currículo, conversar com representantes das empresas e, em alguns casos, participar de entrevistas no próprio evento. Nosso objetivo é aproximar as oportunidades de quem precisa trabalhar”, afirma Dirlene.