Reprodução / Redes Sociais Como consultar valores a receber do Papa-Tudo após quase 30 anos

Quase 30 anos depois da crise que tirou o Papa-Tudo de circulação, antigos consumidores podem consultar pela internet se têm valores a receber do título de capitalização. A ferramenta foi disponibilizada pelo liquidante da Interunion Capitalização, responsável pelo produto, e permite localizar créditos reconhecidos no processo de liquidação extrajudicial da empresa.

O anúncio foi feito pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) em 16 de outubro. A consulta deve ser realizada no site com o CPF ou CNPJ do titular. Se houver algum crédito identificado, o sistema apresenta as orientações para solicitar o recebimento, sem necessidade de comparecer à sede da companhia, no Rio de Janeiro.

A medida busca facilitar a localização de pessoas e empresas habilitadas no Quadro Geral de Credores da Interunion. No entanto, ter comprado um título no passado não garante o pagamento, já que é necessário que exista um crédito reconhecido nos registros da liquidação.

Como consultar valores a receber do Papa-Tudo?

A consulta é feita pela internet. Veja como verificar se há algum crédito em nome do titular:

Acesse o site www.papatudo.net.br.

Informe o CPF ou CNPJ solicitado pelo sistema.

Confira se há algum crédito identificado em nome do titular.

Caso exista um valor reconhecido, siga as orientações apresentadas para solicitar o pagamento.

Segundo a Susep, o procedimento dispensa o comparecimento presencial à sede da empresa. Quem precisar de informações adicionais pode entrar em contato pelos seguintes canais:

O comunicado oficial não estabelece um prazo geral para a transferência dos valores depois da consulta, nem informa uma data-limite para solicitar o pagamento.

Quem tem direito a receber dinheiro do Papa-Tudo?

A ferramenta é destinada aos credores habilitados no Quadro Geral de Credores da Interunion Capitalização, registro que reúne as obrigações reconhecidas no processo de liquidação.

Entre eles podem estar antigos compradores que tiveram valores reconhecidos pela empresa. Contudo, a simples aquisição de um título não assegura o ressarcimento. É preciso consultar o sistema para verificar se há crédito registrado em nome do titular.

A iniciativa faz parte de uma tentativa de localizar credores que ainda podem ter valores a receber. O processo de liquidação permanece em andamento desde 1998.

Os valores do Papa-Tudo serão corrigidos?

Editais publicados pela Interunion em 2026 indicam que os créditos foram consolidados com data-base em 24 de dezembro de 1998, com possibilidade de atualização até a data do pagamento.

Os documentos não detalham o índice de correção aplicado individualmente a cada crédito. Por isso, o montante a receber deve ser verificado no procedimento conduzido pelo liquidante.

Os valores históricos das dívidas da companhia, divulgados no período da crise, não correspondem necessariamente às quantias que eventuais credores poderão receber atualmente.

O que era o Papa-Tudo

O Papa-Tudo foi um título de capitalização que ganhou popularidade no Brasil durante a década de 1990. O produto ficou conhecido pelos sorteios de prêmios e pelas campanhas exibidas na televisão, que contavam com a participação de artistas como Xuxa Meneghel e Fausto Silva. Os sorteios também eram apresentados por César Filho.

Em 1998, cada título custava R$ 3. Conforme as condições divulgadas na época, parte do valor pago pelo consumidor poderia ser resgatada após um ano, com correção monetária. Outra parcela era destinada a despesas administrativas, publicidade e premiações.

O produto não era uma loteria convencional. Tratava-se de um título de capitalização, modalidade em que o consumidor adquire um título com regras próprias de resgate e participação em sorteios.

A dimensão do negócio era expressiva. Estimativas publicadas pela Folha de S.Paulo em 1998 apontavam que cerca de 30 milhões de brasileiros tinham títulos do Papa-Tudo e que aproximadamente 80 milhões de cartelas estavam nas mãos dos consumidores.

Entretanto, a popularidade não impediu a crise financeira da empresa.

Por que o Papa-Tudo deixou de funcionar?

A crise da Interunion Capitalização esteve relacionada à insuficiência de recursos para cumprir suas obrigações com consumidores e fornecedores. Empresas de capitalização precisam manter reservas técnicas para fazer frente aos compromissos assumidos, incluindo os resgates previstos nos contratos.

Segundo informações publicadas pela imprensa na época, a Interunion já estava sob direção fiscal da Susep desde 1996. Em maio de 1998, estimativas apontavam um déficit de aproximadamente R$ 70 milhões nas reservas técnicas da companhia. Em julho daquele ano, a empresa foi proibida de emitir novos títulos.

Em dezembro de 1998, a Interunion acumulava cerca de R$ 218 milhões em obrigações, de acordo com estimativas divulgadas pela Folha de S.Paulo. Desse total, aproximadamente R$ 168 milhões correspondiam a títulos vencidos e não pagos, enquanto R$ 50 milhões eram referentes a dívidas com fornecedores.

Na época, também havia a previsão de outros R$ 70 milhões em títulos que venceriam posteriormente. Esses números são estimativas históricas, expressas em valores da época, e não representam o saldo atual da liquidação.

Diante da crise, a Susep decretou a liquidação extrajudicial da Interunion em 23 de dezembro de 1998. O procedimento transferiu a administração da empresa para um liquidante, responsável por apurar os ativos, reconhecer as obrigações e conduzir os pagamentos aos credores conforme as regras aplicáveis.





O que mudou no processo de pagamento em 2026?

A tentativa de localizar credores ganhou novos desdobramentos ao longo de 2026. Em 25 de fevereiro, o Conselho Diretor da Susep rejeitou, por unanimidade, um pedido da acionista majoritária da Interunion para encerrar a liquidação e obter a restituição do patrimônio remanescente.

A decisão considerou a necessidade de esclarecer passivos ainda discutidos judicialmente, incluindo uma execução fiscal do município do Rio de Janeiro e uma ação civil pública de natureza consumerista movida pelo Ministério Público estadual.

Na ocasião, a Susep também determinou medidas para localizar credores habilitados, com acompanhamento das iniciativas nos relatórios periódicos do liquidante.

Em junho, a Interunion publicou uma convocação para pagamentos a credores reconhecidos, inicialmente com orientações de atendimento presencial. Em setembro, um edital passou a divulgar a consulta digital por CPF ou CNPJ. A ferramenta foi posteriormente anunciada pela Susep em outubro.

O processo continua em andamento, e a disponibilização da consulta on-line representa uma nova etapa para identificar os credores e orientar os interessados sobre o recebimento de eventuais valores.