Reprodução/Casas Bahia Casas Bahia faz leilão com superpreços de eletrodomésticos

Quem está procurando eletrodomésticos por preços mais baixos pode encontrar opções nos leilões online da Casas Bahia. Ao todo, serão 228 lotes disponíveis para lances, com valores iniciais entre R$ 323,92 e R$ 1.532,12.

Os produtos estão em Jundiaí, no interior de São Paulo, e o encerramento está previsto para segunda-feira (19).

Organizados pela plataforma Tudo Leilão, os leilões oferecem desde fogões e cooktops até micro-ondas, fornos elétricos, ar-condicionado e outros aparelhos para o dia a dia. Porém, antes de participar, é importante conhecer as condições dos produtos e as regras de compra.

Quais produtos estão disponíveis nos leilões?

Os 228 lotes estão divididos em três pregões, com horários diferentes de encerramento. A maior parte dos itens é formada por fogões e cooktops, mas também tem opções de eletroportáteis e aparelhos para climatização.

Reprodução Lote 5370, com fogões das marcas Dako e Brastemp

O primeiro leilão reúne cinco lotes de eletroportáteis, climatizadores e ar-condicionado, com encerramento as 10h. Entre os produtos disponíveis estão purificadores de água, liquidificadores, cafeteiras, panelas elétricas e máquinas de cortar cabelo.

Já o segundo pregão concentra 192 lotes de fogões e cooktops, com encerramento às 15h. Por último, o terceiro reúne 31 lotes de micro-ondas e fornos elétricos, com encerramento a partir das 20h.

Confira os horários de encerramento dos pregões:

A partir das 10h: cinco lotes de eletroportáteis, climatizadores e ar-condicionado.

A partir das 15h: 192 lotes de fogões e cooktops.

A partir das 20h: 31 lotes de micro-ondas e fornos elétricos.

Entre as marcas anunciadas estão: Electrolux, Atlas, Dako, Brastemp, Consul, Continental, Itatiaia, Esmaltec, LG, Britânia, Springer e Mondial.

A quantidade de produtos também varia conforme com o lote. Enquanto muitos lotes de fogões incluem apenas um aparelho, alguns de micro-ondas podem reunir dois ou três itens.

Um dos lotes de eletroportáteis, por exemplo, conta com cerca de 86 produtos. Além disso, alguns lotes de fogões são anunciados sem cobrança de taxa administrativa, o que merece atenção na hora de comparar os custos.

O valor do lance não é o preço final

Apesar do valor chamar a atenção, o comprador precisa considerar outros gastos antes de decidir participar. Isso porque o valor oferecido no leilão pode ser acrescido de comissões, taxas administrativas e despesas com transporte.

Por isso, antes de oferecer um lance, vale fazer as contas e verificar se o produto continua compensando quando todas as despesas são consideradas.

Produtos podem apresentar defeitos

Outro ponto importante é a condição dos itens. Os produtos são de logística reversa, processo que envolve mercadorias devolvidas ou trocadas pelos consumidores.

Isso não significa que todos estejam com defeito, mas também não garante que estejam em perfeito estado. De acordo com as informações divulgadas, os produtos podem apresentar riscos, marcas de uso, avarias, peças faltando ou problemas de funcionamento.

Os itens não foram necessariamente testados e são vendidos nas condições em que se encontram, sem garantia e sem possibilidade de troca após a compra, conforme as regras informadas.

As fotos disponíveis na plataforma ajudam a visualizar os produtos, mas não asseguram que estejam funcionando corretamente. Em alguns casos, os aparelhos também podem estar bloqueados ou exigir senhas, códigos e cadastros para serem utilizados.

Leia também: Leilões das Casas Bahia: de onde vêm os produtos vendidos?

Como participar dos leilões?

Para dar um lance, o interessado precisa se cadastrar na plataforma responsável e aguardar a aprovação do cadastro. Depois, escolha os lotes de interesse e acompanhar as ofertas.

Os lances podem ser feitos manualmente ou por meio de uma ferramenta automática, que permite programar valores. Antes de utilizá-la, porém, é importante definir um limite de gastos e considerar as taxas adicionais para evitar pagar mais do que o planejado.

Quem vencer o leilão também precisa ficar atento ao prazo de pagamento. Segundo as condições informadas, o valor do arremate deve ser pago via Pix em até um dia útil após a aprovação do lance vencedor. O descumprimento do prazo pode gerar multa, conforme as regras do pregão.

Como funciona a retirada dos produtos?

Depois de concluir o pagamento, o comprador deve agendar a retirada com a equipe responsável. Os itens precisam ser retirados em Jundiaí, e as orientações para o agendamento são enviadas por e-mail, junto com as informações de pagamento.

Como a plataforma não oferece entrega, o transporte fica por conta do comprador. Sendo assim, é necessário levar um veículo adequado e vazio para acomodar os produtos. A retirada a pé ou de moto não é permitida, e o uso de calçado de segurança é obrigatório no local.

Outro detalhe importante é que, quando um lote reúne vários produtos, o comprador precisa retirar todos os itens incluídos no arremate. Não é possível escolher apenas os que interessam depois de vencer o leilão.

Leilões acontecem durante recuperação judicial da empresa

A realização dos pregões ocorre enquanto o Grupo Casas Bahia passa por um processo de recuperação judicial. Esse mecanismo permite que uma empresa renegocie suas dívidas e tente reorganizar sua situação financeira, mantendo as atividades enquanto negocia com os credores.

Em 2024, a companhia já havia recorrido a uma recuperação extrajudicial envolvendo cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas. Mas recentemente, também anunciou medidas para reduzir despesas, incluindo o fechamento de lojas e a diminuição de investimentos.

Conforme a empresa, os leilões fazem parte de uma operação recorrente relacionada aos produtos do Departamento de Assistência Técnica (DAT). A Casas Bahia também afirma que suas lojas físicas e seu comércio eletrônico continuam funcionando normalmente.

Como evitar golpes?

Além de avaliar as condições dos produtos, quem pretende participar precisa tomar cuidado com possíveis fraudes. Sites falsos e perfis enganosos podem utilizar nomes, logotipos e outros elementos visuais de empresas conhecidas para atrair compradores.

A orientação é conferir se o endereço acessado corresponde ao canal oficia l indicado no edital e verificar a autenticidade do leiloeiro junto à Junta Comercial do estado. Também é importante desconfiar de ofertas com condições muito diferentes das anunciadas e de pedidos de pagamento feitos fora dos canais oficiais.

Antes de concluir o cadastro ou transferir qualquer valor, o interessado pode consultar a reputação da plataforma em sites de avaliação de consumidores, como o Reclame Aqui, além de buscar informações nos órgãos de defesa do consumidor.

Com os cuidados necessários, o comprador consegue avaliar melhor se o leilão é uma alternativa interessante. Ainda assim, comparar os preços, calcular todas as despesas e entender os riscos de adquirir produtos sem garantia são etapas fundamentais antes de dar um lance.