FreePik Trabalhadora de rede de fast food será indenizada em R$ 4 mil por receber hambúrguer como alimentação diária

O hambúrguer é um dos alimentos mais populares do mundo e faz parte da rotina de muitas pessoas que buscam praticidade na hora de comer. Mas você já imaginou ter que consumir esse tipo de refeição todos os dias no trabalho?

Foi justamente o que aconteceu com uma funcionária de uma rede de fast food em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira , que deverá receber R$ 4 mil por danos morais após uma decisão da Justiça do Trabalho.

A situação foi analisada pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que decidiu, por unanimidade, condenar a empresa. Para os magistrados, oferecer diariamente hambúrguer, batata frita e refrigerante não era suficiente para garantir uma alimentação adequada para um trabalhador.

A funcionária trabalhou no estabelecimento entre julho de 2023 e dezembro de 2024. Durante o período, suas atividades iam muito além do preparo dos alimentos. Ela também operava a chapa, atendia clientes, trabalhava no caixa, controlava o estoque e realizava a limpeza do salão, das câmaras frias e dos banheiros.

Conforme o processo, a alimentação fornecida pela empresa era realizada pelos mesmos lanches que eram vendidos aos clientes. Embora esse tipo de refeição fosse comum no estabelecimento, a Justiça entendeu que oferecer todos os dias não atendia ao objetivo das regras coletivas da categoria.

A convenção coletiva prevê que empresas do setor que comercializam refeições ou lanches nos horários de almoço e jantar devem fornecer gratuitamente até dois lanches por dia aos funcionários. Porém, para a Justiça, esse benefício também precisa respeitar condições adequadas de alimentação.

A relatora do caso, juíza convocada Daniela Torres Conceição, destaca que a alimentação oferecida deveria considerar a saúde e as necessidades nutricionais da trabalhadora. Ter acesso à comida durante o expediente é importante, mas a qualidade dessa alimentação também merece atenção.

A funcionária podia levar comida de casa?

Reprodução / Amazon Marmita

Durante o processo, a empresa argumentou que a trabalhadora tinha a possibilidade de levar a própria comida e guardar na geladeira do estabelecimento.

Esse argumento, não foi suficiente para afastar a responsabilidade da empregadora. Conforme o entendimento do TRT-MG, o fato de a funcionária poder levar sua própria refeição não elimina a obrigação da empresa de cumprir as normas trabalhistas e oferecer condições adequadas de trabalho.

Inicialmente, o pedido de indenização tinha sido negado pela Justiça. A trabalhadora recorreu, e a Sétima Turma do TRT-MG mudou a decisão, determinando o pagamento de R$ 4 mil por danos morais.

Para definir o valor, foram considerados fatores como o tempo de duração do contrato, a gravidade da conduta e a capacidade econômica da empresa. A indenização também tem o objetivo de compensar a trabalhadora e evitar que situações semelhantes se repitam.

A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), e o recurso aguarda julgamento.

O que a legislação diz sobre o assunto?

O caso chama a atenção para a relação entre alimentação, saúde e direitos trabalhistas. O artigo 6º da Constituição Federal reconhece a alimentação como um direito. Já a proteção à saúde e à dignidade do ser humano reforça a importância de condições adequadas no ambiente de trabalho.

Comer hambúrguer todos os dias faz mal?

O hambúrguer não precisa ser eliminado da alimentação, mas a frequência e os ingredientes fazem diferença. As versões de fast food podem conter grandes quantidades de sódio, gorduras saturadas e calorias, principalmente quando acompanhadas de batata frita e refrigerante.

Quando consumido com uma frequência muito grande e em uma alimentação pouco variada, esse tipo de refeição pode contribuir para problemas de saúde, como aumento do colesterol, pressão alta, ganho excessivo de peso e maior risco de doenças cardiovasculares.

Isso não significa que comer um hambúrguer ocasionalmente seja prejudicial. O risco está principalmente nos hábitos alimentares mantidos ao longo do tempo e na falta de equilíbrio entre os diferentes grupos de alimentos.

O caso ainda aguarda julgamento de recurso no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Enquanto isso, a decisão do TRT - MG chama a atenção para a importância da alimentação no ambiente profissional e para a responsabilidade das empresas em garantir condições adequadas aos trabalhadores.