José Cruz/Agência Brasil Dinheiro esquecido em bancos sobe para R$ 5,8 bilhões em agosto

O Banco Central (BC) informou na data de ontem (13) que o dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras chegou a R$ 5,79 bilhões em agosto deste ano, uma alta de 2,6% em relação ao mês anterior.

Do montante registrado em agosto, R$ 4,31 bilhões pertencem a 23,94 milhões de pessoas físicas. Já R$ 1,48 bilhão corresponde a valores de 2,36 milhões de empresas.

O crescimento ocorreu após redução no volume de recursos disponíveis, relacionada à transferência de parte do dinheiro para o Fundo de Garantia de Operações (FGO), utilizado para oferecer garantias em operações de crédito ligados ao programa de renegociação de dívidas do Governo Federal.

Bancos concentram maior parte dos recursos

Os bancos unem a maior parcela do dinheiro disponível para resgate, com R$ 2,46 bilhões, o equivalente a 42,4% do total. Em sequência, aparecem as administradoras de consórcios, com R$ 1,97 bilhão, e as cooperativas de crédito, que concentram R$ 805,6 milhões.

As instituições de pagamento possuem em cerca de R$ 369,6 milhões para devolver, enquanto as financeiras somam R$ 121 milhões. Corretoras, distribuidoras e outras instituições completam a distribuição dos recursos.

Apesar deste volume bilionário, a maior parte dos valores disponíveis é de pequenas quantias. Conforme dados divulgados, 69,4% dos beneficiários têm até R$ 10 para receber. Já 18,95% possuem valores entre R$ 10,01 e R$ 100.

Outros 9,39% têm quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil, enquanto 2,21% dos beneficiários podem resgatar valores superiores a R$ 1 mil.

Como consultar os valores disponíveis?

Os valores esquecidos correspondem a recursos que permaneceram em instituições financeiras e não foram retirados pelos titulares. Entre as situações que podem gerar esses saldos estão contas correntes ou poupanças encerradas, cobranças indevidas, recursos de consórcios finalizados e valores de cooperativas de crédito.

A consulta deve ser realizada gratuitamente pelo Sistema Valores a Receber: valoresareceber.bcb.gov.br. Para pessoas físicas, é necessário informar o CPF e a data de nascimento. Já para as empresas, devem ser utilizados os dados solicitados pela plataforma.

Quando se tem valores disponíveis, o sistema informa a instituição responsável e apresenta as orientações para solicitar a devolução. Para realizar o resgate, pode ser necessário acessar uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. Nos casos em que o pagamento por Pix estiver disponível, o prazo informado pelo serviço pode chegar até 12 dias úteis.

Quem não possui uma chave Pix deve entrar em contato com a instituição financeira indicada pelo sistema para verificar as alternativas de recebimento.

No caso de valores pertencentes a pessoas falecidas, a consulta e a solicitação podem ser feitas realizadas por: herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais, conforme as exigências da plataforma e da instituição responsável.

Transferência de recursos é investigada

Em maio deste ano, o Governo Federal anunciou a utilização de recursos esquecidos em instituições financeiras para facilitar Novo Desenrola, programa para renegociação de dívidas. No fim daquele mês, cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos para o Fundo de Garantia de Operações (FGO).

O fundo oferece garantias para as instituições financeiras em operações de crédito e pode cobrir parte das perdas dos bancos quando os clientes não conseguem pagar os empréstimos.

De acordo com o Governo, 10% do saldo transferido ficariam reservados para atender a eventuais solicitações de resgate dos titulares dos recursos.

A operação passou a ser investigada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que verifica o uso de recursos em programas federais fora do Orçamento da União. A investigação envolve questões relacionadas à fiscalização e ao controle fiscal dos valores utilizados pelo Governo.

Banco Central alerta para golpes

Com a divulgação dos valores disponíveis para resgate, também é importante ficar atento às tentativas de fraude. O Banco Central alerta que a consulta e a recuperação do dinheiro são gratuitas e não exigem o pagamento para isso.

Gerado por IA Golpes

Para evitar golpes, a orientação é acessar somente o site oficial do Sistema Valores a Receber e desconfiar de mensagens que prometam liberar o dinheiro mediante o pagamento de taxas. Também é importante não clicar em links suspeitos enviados po r e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens, além de não compartilhar senhas ou códigos de acesso.

O Banco Central não envia links nem entra em contato para solicitar dados pessoais ou senhas com a promessa de liberar valores esquecidos.

O Governo Federal também disponibiliza o canal Sem Fraude, destinado ao recebimento de denúncias sobre golpes digitais, páginas falsas, tentativas de roubo de dados e outros incidentes cibernéticos. Os relatos ajudam a identificar possíveis fraudes e contribuem para ações de investigação e prevenção.