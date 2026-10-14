Reprodução Vagas são para cinco cursos, distribuídas em várias cidades

As inscrições para 380 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional no Rio de Janeiro seguem abertas até esta sexta-feira (16), com oportunidades distribuídas em 19 turmas, em diferentes municípios fluminenses. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), do Governo Estadual, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) , responsável por ministrar as aulas em diferentes unidades do estado.

De acordo com a Setrab, os cursos serão presenciais e de curta duração, com formação voltada ao desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimentos profissionais. Além da gratuidade, os participantes terão direito a auxílio para transporte e lanche durante os dias de aula. Aqueles que concluírem a formação e cumprirem os requisitos receberão certificação com validade nacional.

Cursos oferecidos

As oportunidades contemplam diferentes atividades profissionais, com formações que atendem às demandas do setor produtivo. São elas:

Alimentador de Linhas de Produção – idade mínima de 18 anos;

Pizzaiolo – idade mínima de 16 anos;

Operador de Máquinas para Costura de Peças do Vestuário – idade mínima de 18 anos;

Almoxarife – idade mínima de 16 anos;

Ajudante de Obras Civis – idade mínima de 18 anos.

Além da idade, os candidatos devem observar os requisitos específicos de escolaridade exigidos para cada formação.

Qualificação em diferentes regiões do estado

A oferta de cursos contempla municípios de diferentes regiões fluminenses, ampliando o acesso à formação profissional para moradores do interior, da Região Metropolitana e de outras localidades.

Entre os municípios contemplados estão Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Resende, Três Rios, Itaguaí, Duque de Caxias, Macaé, Valença, Barra do Piraí, Barra Mansa e Nova Iguaçu.

Os interessados devem consultar a disponibilidade de cursos e vagas em cada município, uma vez que as formações oferecidas podem variar conforme a unidade.

Qualificação

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer a preparação dos trabalhadores para novas oportunidades de emprego, de acordo com a Setrab.

Por meio do PAS, a Secretaria investe na formação de profissionais, buscando aproximar as competências dos trabalhadores das necessidades do mercado e contribuir para a empregabilidade no estado.

A ação também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente ao ODS 4, que trata da educação de qualidade, e ao ODS 8, voltado ao trabalho decente e ao crescimento econômico.

Inscrições presenciais

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente nos locais indicados no edital, até esta sexta-feira (16), conforme as orientações estabelecidas para cada curso.





A seleção será realizada por ordem de chegada, respeitando a disponibilidade de vagas e os pré-requisitos de cada formação.

As aulas têm início previsto para 19 de outubro de 2026.

Antes de comparecer ao local de inscrição, os interessados devem consultar o edital para verificar os endereços, os cursos disponíveis em cada município, os documentos necessários, os requisitos e as demais informações sobre o processo de inscrição.



