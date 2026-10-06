Foto: Istockphoto Zuk e Santander levam mais de 207 imóveis para leilão em outubro

Quem está de olho em um imóvel por preço acessível pode encontrar uma oportunidade nesta segunda-feira (6).

A Zuk e o Santander realizam, a partir das 10h de hoje, um leilão online com 207 imóveis residenciais e comerciais, distribuídos por 22 estados e pelo Distrito Federal. Os lotes têm valores a partir de R$ 28,5 mil e descontos que chegam a 76%.

Imóveis a partir de R$ 28,5 mil

Os imóveis disponíveis têm valores distintos de um para o outro. Os lances começam em R$ 28,5 mil e chegam até R$ 2,8 milhões.

O imóvel mais barato é uma casa de 49 metros quadrados localizada em Araripe, no Ceará, com lance de R$ 28,5 mil.

Reprodução Casa à venda em leilão - Avenida Vicente Alencar Barbosa, 514 - Sipauba I - Araripe / CE





Já o imóvel de valor maior é uma casa de 581 metros quadrados, na região central de Foz do Iguaçu, no Paraná, avaliada em R$ 2,8 milhões.

Reprodução Casa à venda em leilão - Av. das Cataratas, s/nº - Lote 2378, quadra 06, quadrante 10 - Centro - Foz do Iguaçu / PR

Dos maiores descontos está uma casa em Trizidela do Vale, no Maranhão. Com 264 metros quadrados, o imóvel tem 76% de desconto e está sendo ofertado por R$ 96,5 mil.

A seleção inclui imóveis no: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Como participar?

Para participar, o interessado precisa fazer o cadastro no site da Zuk, consultar os imóveis disponíveis e apresentar uma oferta pelo lote escolhido. O documento reúne principais informações sobre cada propriedade e deve ser lido antes de qualquer lance.

O que avaliar antes de dar um lance?

Apesar dos preços atrativos, o desconto não deve ser o único motivo para entrar em uma disputa.

Antes de fazer uma oferta, é importante conferir no edital as condições de pagamento, possíveis débitos, taxas, comissão e outras despesas que podem ficar sob responsabilidade do comprador. Também vale pesquisar a situação do imóvel e conhecer melhor a região onde ele está localizado.

Outro cuidado importante é verificar se o site utilizado é realmente o oficial. Golpes envolvendo falsos leilões são uma preocupação para quem está começando nesse mercado. Sendo assim, documentos, pagamentos e informações pessoais devem ser tratados somente pelos canais oficiais.

Depois de levantar todos esses dados, calcule quanto a compra realmente vai custar e estabelecer um valor máximo para o lance. Assim, o participante evita tomar decisões por impulso durante a disputa.

Durante o leilão, planejamento é essencial

Na hora do leilão, a recomendação é manter a calma e acompanhar a disputa de um local tranquilo, com internet estável.

Se os lances ultrapassarem o valor máximo que você definiu anteriormente, o melhor caminho é parar de ofertar. Afinal, um bom negócio não é necessariamente aquele em que o comprador vence a disputa, mas aquele que continua fazendo sentido financeiramente.

E se eu arrematar?

Depois de vencer o leilão, ainda existem algumas etapas importantes. O comprador deve ficar atento aos prazos para pagamento e envio de documentos previstos no edital .

Também é necessário cuidar da transferência e do registro do imóvel. O registro no Cartório de Registro de Imóveis é fundamental para formalizar a propriedade em nome do novo comprador.

Com planejamento, pesquisa e atenção ao edital, o leilão pode se tornar uma alternativa para quem busca comprar um imóvel por um valor mais acessível.