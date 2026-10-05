Reprodução Quina

Nenhuma das principais loterias sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (05) teve vencedor na faixa máxima. A Quina concentrou o maior prêmio da noite e acumulou para R$ 25 milhões no próximo concurso, marcado para esta terça-feira (06).

Também acumularam a Lotofácil, a Lotomania, a Dupla Sena, o Dia de Sorte e a Super Sete. Os sorteios foram realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina

O concurso 7.135 da Quina sorteou:

01 - 06 - 18 - 43 - 80

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. O próximo concurso terá prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Oitenta e oito apostas acertaram quatro números e receberam R$ 7.140,38 cada. Outras 5.809 fizeram três acertos, com prêmio individual de R$ 103,01.

Lotofácil

A Lotofácil também terminou sem vencedor dos 15 números no concurso 3.797.

As dezenas sorteadas foram:

01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23

Com o acúmulo, o prêmio previsto para esta terça-feira subiu para R$ 5 milhões.

Na segunda faixa, 165 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 2.289,59 cada.

Super Sete

O concurso 907 da Super Sete sorteou, na ordem das sete colunas:

6 - 0 - 2 - 1 - 1 - 4 - 9

Ninguém acertou as sete colunas, e a estimativa para o próximo concurso, na quarta-feira (07), chegou a R$ 10,5 milhões.

Duas apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 36.410,02 cada.

Lotomania

Na Lotomania, o concurso 2.984 teve as seguintes dezenas:

03 - 05 - 06 - 12 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 41 - 53 - 68 - 70 - 73 - 76 - 79 - 82 - 86 - 90

Nenhuma aposta acertou os 20 números. O prêmio acumulou para R$ 9,3 milhões no sorteio de quarta-feira (07).

Sete apostas chegaram a 19 acertos e ganharam R$ 41.640,48 cada.

Dupla Sena

O concurso 3.017 da Dupla Sena também terminou acumulado.

No primeiro sorteio, saíram:

05 - 06 - 22 - 23 - 37 - 38

No segundo:

05 - 08 - 20 - 31 - 42 - 48

Não houve ganhadores com seis acertos em nenhuma das duas extrações. O prêmio previsto para quarta-feira (07) subiu para R$ 7,1 milhões.

No primeiro sorteio, 14 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 6.107,97 cada. No segundo, 12 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 6.413,36.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte sorteou no concurso 1.315:

02 - 09 - 13 - 15 - 17 - 19 - 26

O Mês da Sorte foi outubro.

Nenhum jogo acertou as sete dezenas. O prêmio acumulou e pode pagar R$ 2,9 milhões nesta terça-feira (06).

Na faixa de seis acertos, 81 apostas receberam R$ 2.383,14 cada.