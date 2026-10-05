Imagem editada com IA Para pontuar, cliente precisa acessar a Shein dentro da Livelo

A SHEIN acaba de entrar para o ecossistema da Livelo. Até 9 de outubro, clientes que fizerem compras internacionais na varejista pelo aplicativo ou site do programa vão acumular 2 pontos por R$ 1 gasto. Depois desse período, a proporção passa a ser de 1 ponto por R$ 1.

A parceria inclui compras de itens de moda, beleza e lifestyle e amplia a presença da Livelo no comércio eletrônico. Segundo a empresa, o programa já está presente em 85% do e-commerce nacional.

Além da pontuação, a parceria oferece um desconto adicional. Até 30 de dezembro, clientes que fizerem compras internacionais acima de R$ 100 podem usar o cupom LIVELO15OFF para obter 15% de desconto na SHEIN. O código pode ser utilizado uma única vez por CPF.

Como funciona

Para acumular os pontos, o consumidor precisa começar a compra pelo aplicativo ou site da Livelo e acessar a SHEIN pelo link disponibilizado na plataforma. A pontuação é válida apenas para compras internacionais.

Na promoção de lançamento, uma compra de R$ 100 gera 200 pontos, enquanto um gasto de R$ 500 resulta em 1.000 pontos. A partir de 10 de outubro, os mesmos valores passam a render, respectivamente, 100 e 500 pontos.

Para efeito de comparação, acumular os mesmos 1.000 pontos em um cartão de crédito que dá 2,2 pontos por dólar, por exemplo, representa um gasto de aproximadamente R$ 2.400.

Uma nova frente de acúmulo



A SHEIN amplia o conjunto de plataformas de comércio eletrônico nas quais os clientes da Livelo podem acumular pontos. O programa já possui acordos semelhantes com empresas como Shopee e Mercado Livre.

Para a Livelo, a estratégia é aproximar o programa de decisões de consumo que acontecem fora do universo financeiro. “Trazer a SHEIN para o nosso ecossistema de parceiros amplia a capilaridade da Livelo e nos conecta genuinamente aos hábitos de consumo das novas gerações”, afirma Marcelino Cruz, diretor executivo de Negócios e Growth da empresa.

A lógica das compras bonificadas é justamente transformar uma despesa que o consumidor já faria em uma oportunidade adicional de acúmulo. Nesse caso, o benefício ganha uma segunda camada com o desconto oferecido pelo cupom, desde que a compra atenda às condições da campanha.

Para quem já pretende comprar na SHEIN, portanto, a principal atenção deve estar na mecânica: acessar a varejista pelo canal da Livelo, observar as regras das compras internacionais e aproveitar o prazo da pontuação promocional.