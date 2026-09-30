PIS Pasep 2026
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
PIS Pasep 2026

Trabalhadores que têm dinheiro esquecido  de cotas antigas do  PIS/Pasep precisam ficar atentos ao calendário. Quem fizer a solicitação até hoje (30) pode receber o valor em 26 de outubro.

A consulta para saber se há algum saldo disponível pode ser feita pelo site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. O valor varia de acordo com o tempo trabalhado e o salário recebido entre 1971 e 1988.

De acordo com o Governo, o saldo médio é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa. Os valores também são corrigidos pela inflação.

Como consultar se tenho dinheiro?

Confira passo a passo:

  • Acesse o site Repis Cidadão;
  • Clique em "Entrar com gov.br";
  • Faça login com CPF e senha;
  • Clique em "Autorizar";
  • Informe o NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário;
  • Clique em "Pesquisar".

Se tiver dinheiro disponível, o próprio sistema irá informar quais são os próximos passos para pedir o ressarcimento.

Para acessar a plataforma, é necessário ter uma  conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Como pedir o dinheiro?

O ressarcimento pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Como as agências da Caixa estão em greve, é importante consultar pela internet se a unidade escolhida está funcionando normalmente antes de ir até o local. Essa verificação ajuda o trabalhador a evitar uma viagem perdida e verificar se o atendimento presencial está disponível.

Leia também:  Agências da Caixa reabrem de forma parcial após decisão do TST

No aplicativo, o trabalhador deve fazer login, entrar na opção "Mais" e depois clicar em "Ressarcimento PIS/Pasep". Na sequência, basta seguir as orientações para enviar os documentos solicitados.

Quem fizer o pedido em seu próprio nome precisa apresentar um documento oficial de identificação.

E se o beneficiário já morreu?

Nos casos em que o titular dos valores já faleceu, os herdeiros ou beneficiários legais também podem solicitar o dinheiro. Para isso, é preciso apresentar documentos que comprovem o direito ao saque.

Entre os documentos estão:

  • Certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social, com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte;
  • Declaração de dependentes habilitados à pensão, emitida pelo órgão responsável pelo pagamento do benefício;
  • Autorização judicial ou escritura pública assinada pelos dependentes e sucessores, quando forem capazes e estiverem de acordo.

A documentação pode mudar de acordo com a situação de cada beneficiário.

Quando o dinheiro será pago?

Depois que o pedido é feito, a Caixa analisa a solicitação e encaminha as informações ao Ministério da Fazenda.

Após essa etapa, o pagamento é realizado diretamente na conta bancária do interessado na Caixa ou em uma conta Poupança Social Digital, conforme o calendário divulgado pelo Governo.

Quem fizer a solicitação nesta quarta-feira (30) e tiver o pedido aprovado recebe em 26 de outubro.

Mas essa não é a última data para pedir o ressarcimento. Ao longo do ano, existem outros períodos para fazer a solicitação e receber os valores, seguindo o calendário definido pela Caixa.

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Como saber o número do PIS/NIS?

O NIS (Número de Identificação Social) tem 11 dígitos e, no caso dos trabalhadores, corresponde ao mesmo número do PIS.

O número pode ser encontrado em diferentes canais:

  • Aplicativo do FGTS: aparece nos dados dos contratos de trabalho;
  • Cartão Cidadão: fica abaixo do nome do beneficiário;
  • Meu INSS: pode aparecer como NIT nos dados cadastrais;
  • CadÚnico: disponível no site ou aplicativo do Cadastro Único.

Se não encontrar o número, também é possível saber pelo telefone 135, da Previdência Social.

O que era o antigo PIS/Pasep?

O Programa de Integração Social (PIS) foi criado em 1970 para formar uma espécie de poupança para trabalhadores do setor privado.

Depois, surgiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), destinado aos servidores públicos civis e militares.

Em 1975, os recursos dos dois programas foram reunidos no Fundo PIS-Pasep.

O fundo deixou de funcionar em 1988, quando foi substituído pelo modelo do abono salarial atual.

Por isso, as antigas cotas não devem ser confundidas com o abono salarial do PIS/Pasep, que tem regras próprias e continua sendo pago todos os anos.

Até quando posso pedir?

Apesar do prazo desta quarta-feira garantir o pagamento no dia 26 de outubro, quem não fizer a solicitação agora ainda terá outras datas previstas no calendário.

O ressarcimento pode ser solicitado até setembro do próximo ano. Depois desse período, os valores que não forem pedidos serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque.

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