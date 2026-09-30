Trabalhadores que têm dinheiro esquecido de cotas antigas do PIS/Pasep precisam ficar atentos ao calendário. Quem fizer a solicitação até hoje (30) pode receber o valor em 26 de outubro.
A consulta para saber se há algum saldo disponível pode ser feita pelo site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. O valor varia de acordo com o tempo trabalhado e o salário recebido entre 1971 e 1988.
De acordo com o Governo, o saldo médio é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa. Os valores também são corrigidos pela inflação.
Como consultar se tenho dinheiro?
Confira passo a passo:
- Acesse o site Repis Cidadão;
- Clique em "Entrar com gov.br";
- Faça login com CPF e senha;
- Clique em "Autorizar";
- Informe o NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário;
- Clique em "Pesquisar".
Se tiver dinheiro disponível, o próprio sistema irá informar quais são os próximos passos para pedir o ressarcimento.
Para acessar a plataforma, é necessário ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro.
Como pedir o dinheiro?
O ressarcimento pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.
Como as agências da Caixa estão em greve, é importante consultar pela internet se a unidade escolhida está funcionando normalmente antes de ir até o local. Essa verificação ajuda o trabalhador a evitar uma viagem perdida e verificar se o atendimento presencial está disponível.
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No aplicativo, o trabalhador deve fazer login, entrar na opção "Mais" e depois clicar em "Ressarcimento PIS/Pasep". Na sequência, basta seguir as orientações para enviar os documentos solicitados.
Quem fizer o pedido em seu próprio nome precisa apresentar um documento oficial de identificação.
E se o beneficiário já morreu?
Nos casos em que o titular dos valores já faleceu, os herdeiros ou beneficiários legais também podem solicitar o dinheiro. Para isso, é preciso apresentar documentos que comprovem o direito ao saque.
Entre os documentos estão:
- Certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social, com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte;
- Declaração de dependentes habilitados à pensão, emitida pelo órgão responsável pelo pagamento do benefício;
- Autorização judicial ou escritura pública assinada pelos dependentes e sucessores, quando forem capazes e estiverem de acordo.
A documentação pode mudar de acordo com a situação de cada beneficiário.
Quando o dinheiro será pago?
Depois que o pedido é feito, a Caixa analisa a solicitação e encaminha as informações ao Ministério da Fazenda.
Após essa etapa, o pagamento é realizado diretamente na conta bancária do interessado na Caixa ou em uma conta Poupança Social Digital, conforme o calendário divulgado pelo Governo.
Quem fizer a solicitação nesta quarta-feira (30) e tiver o pedido aprovado recebe em 26 de outubro.
Mas essa não é a última data para pedir o ressarcimento. Ao longo do ano, existem outros períodos para fazer a solicitação e receber os valores, seguindo o calendário definido pela Caixa.
Como saber o número do PIS/NIS?
O NIS (Número de Identificação Social) tem 11 dígitos e, no caso dos trabalhadores, corresponde ao mesmo número do PIS.
O número pode ser encontrado em diferentes canais:
- Aplicativo do FGTS: aparece nos dados dos contratos de trabalho;
- Cartão Cidadão: fica abaixo do nome do beneficiário;
- Meu INSS: pode aparecer como NIT nos dados cadastrais;
- CadÚnico: disponível no site ou aplicativo do Cadastro Único.
Se não encontrar o número, também é possível saber pelo telefone 135, da Previdência Social.
O que era o antigo PIS/Pasep?
O Programa de Integração Social (PIS) foi criado em 1970 para formar uma espécie de poupança para trabalhadores do setor privado.
Depois, surgiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), destinado aos servidores públicos civis e militares.
Em 1975, os recursos dos dois programas foram reunidos no Fundo PIS-Pasep.
O fundo deixou de funcionar em 1988, quando foi substituído pelo modelo do abono salarial atual.
Por isso, as antigas cotas não devem ser confundidas com o abono salarial do PIS/Pasep, que tem regras próprias e continua sendo pago todos os anos.
Até quando posso pedir?
Apesar do prazo desta quarta-feira garantir o pagamento no dia 26 de outubro, quem não fizer a solicitação agora ainda terá outras datas previstas no calendário.
O ressarcimento pode ser solicitado até setembro do próximo ano. Depois desse período, os valores que não forem pedidos serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque.