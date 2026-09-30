Divulgação Reclamações contra Casas Bahia sobem 65% neste ano, e queixas por entrega já superam todo 2025

Quem estava de olho nos leilões das Casas Bahia ganhou uma nova oportunidade. O grupo está realizando uma rodada de vendas de eletrônicos via internet, com produtos como: TVs, ventiladores, caixas de som e torres por valores abaixo dos preços de mercado.

Entre os lotes disponíveis estão três caixas de som, com oferta inicial de R$ 607, além de quatro TVs TCL de 32 polegadas, com lance a partir de R$ 1.138.

A rodada atual tem dois prazos. Há produtos para retirada em Jundiaí, no interior de São Paulo, com encerramento até as 10h de sexta-feira (2), além de outros lotes disponíveis até sábado (3).

Mas, antes de dar o lance, é importante ficar atento às condições dos produtos e às taxas cobradas. Os itens podem apresentar defeitos e não possuem garantia.

Como são os produtos do leilão?

Vários dos lotes são compostos por produtos provenientes de logística reversa. São mercadorias que podem ter sido devolvidas após compras por arrependimento, problemas de fabricação ou erros no pedido.

Alguns modelos podem estar usados, apresentar avarias ou até mesmo estar sem peças e acessórios.

Conforme a organização do leilão, os produtos não têm garantia de funcionamento e podem apresentar danos, falta de peças, partes mecânicas e acessórios. Alguns também podem estar bloqueados.

Tanto o vendedor, quanto leiloeiro e as lojas Kwara e Nosso Leilão não se responsabilizam por possiveis senhas, códigos, cadastros ou outros dados necessários para o funcionamento dos produtos.

Por isso, vale conferir com atenção a descrição de cada lote antes de fazer qualquer oferta.

Como participar do leilão?

Para participar, o interessado precisa fazer um cadastro na plataforma Kwara ou no Nosso Leilão e enviar os dados e documentos solicitados. Depois da análise e aprovação do cadastro, é possível acessar os leilões e escolher os lotes de interesse.

O participante pode fazer os lances manualmente ou utilizar a opção de programar novas ofertas automaticamente. Se outra pessoa apresentar um valor maior, o interessado pode decidir se deseja cobrir o lance.

Leia também: Leilões das Casas Bahia: de onde vêm os produtos vendidos?

Lance não é o valor final

Para quem está de olho nos preços, o valor mostrado no leilão não é necessariamente o total que será pago pelo produto.

De acordo com as regras, são cobradas uma comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. Juntas, as taxas representam mais 20% sobre o lance vencedor.

Exemplo: se o lance vencedor for de R$ 1.000, o valor passa para R$ 1.200 considerando apenas essas duas cobranças.

O cálculo ainda não inclui possíveis despesas como retirada, transporte e impostos.

Por isso, não basta olhar apenas para o valor inicial. A descrição e as condições de cada lote também precisam ser conferidas antes do lance.

Maior lance não significa compra garantida

Outra característica do leilão é que os lances são condicionais. Mesmo que o participante faça a melhor oferta, ainda pode ser necessária a aprovação da empresa vendedora.

Em determinadas ofertas, a companhia tem até cinco dias úteis após o encerramento do leilão para analisar o lance.

Ou seja, o maior valor apresentado não significa, necessariamente, que o produto já foi vendido.

Recuperação judicial do Grupo

O leilão acontece em meio ao processo de recuperação judicial do Grupo Casas Bahia, que protocolou o pedido em 16 de agosto, durante uma crise financeira.

A companhia já havia recorrido a uma recuperação extrajudicial em 2024, envolvendo cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas, mas as medidas não foram suficientes para reverter a situação. Em 2026, a empresa anunciou cortes de custos, fechamento de lojas e redução de investimentos.

A recuperação judicial busca reorganizar as dívidas para que a companhia continue operando enquanto negocia novas condições de pagamento com os credores. A empresa precisa apresentar um plano de recuperação, que será analisado pelos credores e pela Justiça.

De acordo com a Casas Bahia, os leilões são uma prática comum e não têm relação com a recuperação judicial.

A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores. Casas Bahia, em nota ao iG

Procura aumentou após recuperação judicial

Segundo Thiago da Mota, CEO da Kwara, a recuperação judicial das Casas Bahia aumentou a procura por buscas relacionadas a “leilões Casas Bahia”.

Com o aumento do interesse, também surgiram alertas sobre sites falsos e pagamentos desviados.

A orientação é conferir se o leilão está realmente no domínio oficial da Kwara, ler o edital e não realizar pagamentos para terceiros fora das instruções oficiais.

Antes de dar o lance, confira: